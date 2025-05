Promesa del estadio para la U le rindió frutos a ME-O: recibió más de mil firmas en un día

ME-O suma 5.500 patrocinios. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Más de mil firmas para patrocinar su candidatura presidencial recibió en menos de 24 horas Marco Enríquez-Ominami (ME-O), luego de ofrecer construir un estadio para la U en caso de que consiga reunir 10.000 apoyos a su postulación al 24 de mayo, fecha que coincide con el supuesto aniversario del equipo de fútbol.

De esta forma el candidato independiente, que va por su quinta aventura presidencial, suma a la fecha 5.500 patrocinios, de las algo más de 35 mil firmas que necesita para oficializar su postulación ante el Servicio Electoral (Servel).

De acuerdo con los plazos establecidos, el ex líder del Partido Progresista (PRO) debe reunir ese número de patrocinios antes de fines de agosto de este año; es decir, tres meses antes de la elección fijada para noviembre próximo.

A través de sus redes sociales, el también ex diputado valoró que ha recibido 5 mil patrocinios en solo cuatro días.

“5 mil gracias. No es magia, no es maquinaria: es confianza, es convicción, es esperanza”, posteó. “Gracias a cada persona que firmó, compartió, insistió, explicó, se la jugó. Estamos demostrando que sí se puede competir sin pedir permiso. Que el cambio no lo define una cúpula, sino la fuerza de miles. Esto recién comienza. Vamos por más“, añadió a continuación.

La promesa de ME-O del estadio para la U

La tarde de este viernes ME-O también empleó sus cuentas en redes sociales para salir al paso de las críticas recibidas tras ofrecer un estadio para la U en caso de conseguir 10 mil patrocinios antes del 24 de mayo.

Uno de los profesionales de la prensa que cuestionó la oferta de ME-O fue Juan Cristóbal Guarello, quien le dijo que “no puedes ser tan cara dura“.

“Primero, no puedes usar el nombre de Universidad de Chile para juntar firmas. Segundo, ¿cómo vas a construir un estadio? ¿Con qué plata?“, cuestionó a continuación el profesional.

“Algunos periodistas deportivos se escandalizan por la promesa del estadio de la U. Acusan de populismo y clientelismo. Prometer un estadio para la U es construir país. ¿Eso es clientelismo? ¿Eso es populismo? Qué poquito entienden de justicia“, redspondió ME-O.

De esta forma, Enríquez-Ominami reiteró su intención de comprometerse ante notario a “que la U tenga un estadio en 2030” si se cumple con el número de patrocinios.