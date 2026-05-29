Copa Libertadores 2026: los posibles rivales de Católica y Coquimbo en los octavos de final

El sorteo en el que los equipos nacionales conocerán a quiénes enfrentarán se realizará este viernes 29 de mayo, a las 11:00 horas de Chile.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Universidad Católica y Coquimbo Unido serán los representantes chilenos en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, tras terminar primeros en sus respectivos grupos.

Este jueves, el cuadro cruzado consiguió un triunfo por la cuenta mínima ante Boca Juniors en La Bombonera, con lo que sumó 13 puntos en el Grupo D.

De esta forma, los universitarios dirigidos por Daniel Garnero se transformaron en el primer equipo chileno en derrotar a domicilio a Boca Juniors en el certamen internacional.

El gol de la victoria lo anotó Clemente Montes a los 34 minutos, con un lanzamiento a la entrada del área grande que se clavó en un ángulo del arco boquense.

Así, Universidad Católica se sumó a Coquimbo Unido, que terminó como líder del Grupo B, tras totalizar 10 unidades en seis partidos.

Tanto los cruzados como los piratas enfrentarán en octavos de final a equipos que hayan salido segundos en sus grupos y, además, terminarán de local las llaves de eliminación directa.

Los posibles rivales de Católica y Coquimbo

El sorteo que definirá las parejas que disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se realizará este viernes 29 de mayo, a las 11:00 horas de Chile.

Como ambos equipos nacionales ocuparon el primer lugar en sus grupos, no se enfrentarán entre ellos en la fase de octavos de final.

Con todos los partidos de la fase de grupos ya terminados, los rivales de Católica y Coquimbo saldrán de entre los siguientes cuadros:

Estudiantes de La Plata

Deportes Tolima

Fluminense

Cruzeiro

Platense

Palmeiras

Mirassol

Rosario Central

En tanto, los equipos que quedaron primeros en sus grupos fueron: