La UC hace historia en La Bombonera y gana el “grupo de la muerte” en Copa Libertadores

Los Cruzados son el primer equipo chileno en derrotar a domicilio a Boca Juniors en el certamen internacional.

La UC hizo historia en La Bombonera y venció por la cuenta mínima a Boca Juniors, lo que le permitió convertirse en líder del llamado “grupo de la muerte” y avanzó a octavos de final de Copa Libertadores.

El conjunto de Daniel Garnero quería dejar atrás el discreto nivel mostrado ante Colo Colo en el Claro Arena y saltó al estadio xeneize con la intención de conseguir, al menos, un empate que le permitiera seguir avanzando en el torneo internacional.

Es por esto que la UC apostó por frenar los embates de Boca Juniors, que extendió su mal momento futbolístico y con Claudio Úbeda a un paso de dejar la banca, que dejó ver su falta de ideas para llegar al arco de Bernedo.

Esto quedó reflejado a los 34 minutos, cuando un tiro libre de los locales generó una rápida contra liderada por Cimbi Cuevas, quien encontró a la entrada del área a Clemente Montes, que clavó un derechazo en el ángulo del arco de Boca, desatando la locura cruzada.

Con el correr de los minutos, el cuadro chileno se asentó con personalidad en La Bombonera y defendió con inteligencia la ventaja, evitando que Bernedo pasara mayores zozobras.

Así, la UC se llevó un histórico triunfo en Buenos Aires, convirtiéndose en el primer equipo chileno en salir victorioso del barrio de La Boca y de paso ganando sus tres partidos de visita en fase de grupos.

Con esto, los cruzados están a la espera de conocer a su rival en Copa Libertadores, mientras Boca Juniors jugará Copa Sudamericana, donde se verá las caras con O’Higgins de Rancagua.