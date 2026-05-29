La multa impaga que obligará a La Red a bajar la cortina durante diez días

El CNTV ordenó suspender las transmisiones del canal, lo cual se aplicará una vez que sea notificado.

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ordenó la suspensión de las transmisiones de La Red por diez días, lo cual se dio a conocer públicamente este jueves 28 de mayo.

En su acta de la sesión del pasado 18 de mayo consignaron que “por la unanimidad de los Consejeros presentes, acordó: a) Aplicar la medida de apremio de suspensión de transmisiones por diez (10) días corridos, por incumplimiento del artículo 40 de la Ley N°18.838“.

La decisión se tomó debido a que el canal privado no pagó una multa que data de agosto de 2025 luego de que no presentaran su información financiera del primer trimestre de 2024 a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el plazo establecido.

Pese a que La Red apeló, la Corte de Santiago le dio la razón al CNTV, confirmando así la sanción por 200 UTM (más de $14 millones). Sin embargo, incluso, hasta el día de hoy la estación aún no ha pagado dicha cifra.

La suspensión de las transmisiones se aplicará una vez que el canal sea notificado, agudizando aún más la crisis financiera que atraviesa desde hace unos años con la cual adeudan millones en sueldos a ex trabajadores de la señal.