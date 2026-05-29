Encuesta Black & White: 58% respalda acusación constitucional contra Nicolas Grau

El respaldo al líbelo aumenta en el el segmento socioeconómico C3, donde la cifra escala a 63%; y entre aquellas personas de 35 a 54 años, con un 62%.

La edición de esta semana de la encuesta Black & White abordó la acusación constitucional que anunció el oficialismo en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

La decisión que adoptó el Partido Nacional Libertario (PNL) junto con el Partido Republicano (REP) fue luego de que Jorge Quiroz diera cuenta de las inconsistencias encontradas en el Informe de Finanzas Públicas. Entre ellas se encontraba la no inclusión de una deuda de cerca de US$10.500 millones en el cuarto trimestre de 2025.

Respecto al líbelo, según dio a conocer el estudio, un 58% está de acuerdo con el líbelo en contra de quien fuera secretario de estado del Gobierno de Gabriel Boric. Esto aumenta en el segmento socioeconómico C3, donde la cifra escala a 63%; y entre aquellas personas de 35 a 54 años, con un 62%.

Arrau en Seguridad

Además de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, la encuesta Black & White también abordó el nombramiento de Martín Arrau como el nuevo ministro de Seguridad. Al respecto, un 52% cree que esto tendrá un “impulso positivo”.

En esa misma línea, se consultó respecto a que Arrau “impulse planes de seguridad en el marco de la política de seguridad del gobierno anterior”. Sobre esto, un 60% cree que está “bien”.

Aprobación de Kast

En esta oportunidad, la gestión del presidente José Antonio Kast obtuvo una aprobación del 31%, dos puntos menos que la semana pasada. En tanto, su desaprobación aumentó un punto, a 55%.