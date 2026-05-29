Puede seguir aumentando: el millonario monto que acumula la U Católica por su desempeño en Copa Libertadores

La UC hizo historia en La Bombonera, y junto con lo deportivo, también saca millonarios réditos económicos con meterse a los octavos de final.

La U Católica dio el batacazo en Copa Libertadores eliminando a Boca Juniors en La Bombonera y ganando el denominado “grupo de la muerte”. Los Cruzados no solo sacan cuentas alegres en lo deportivo, sino que también en lo económico, puesto que la clasificación a octavos de final implica un millonario premio.

Con el triunfo en Buenos Aires, el conjunto dirigido por Daniel Garnero acumuló US$ 5.610.000 en premios por su participación en la presente edición del certamen continental.

De acuerdo al desglose de los bonos que reparte Conmebol en la competición, Universidad Católica solo por disputar la fase de grupos embolsó un monto de US$ 3.000.000.

El millonario monto que acumula la U Católica en premios por su participación en Copa Libertadores

A esta base se suman las bonificaciones por rendimiento deportivo, ya que el ente rector del fútbol sudamericano entrega US$ 340.000 por cada victoria en la fase grupal.

Considerando que la UC terminó el Grupo D con cuatro triunfos (Barcelona de local y visita, Cruzeiro en Brasil y Boca Jrs en Argentina), el cuadro nacional sumó US$ 1.360.000 extra.

La clasificación a octavos de final tiene una recompensa mayor, ya que los 16 clubes que avanzan a las rondas eliminatorias reciben US$ 1.250.000, por lo que al sumar todos los premios que acumula Católica, de momento ha ganado US$ 5.610.000.

Esta millonaria cifra puede seguir aumentando si la U Católica continúa avanzando en la Copa Libertadores. En caso de meterse en cuartos Conmebol entrega US$ 1.700.000, en semifinales US$ 2.300.000, por llegar a la final son US$ 7 millones y por ser campeón son US$ 25 millones.

Ahora, la UC está a la espera del sorteo de la Libertadores para conocer a su rival de octavos de final, instancia a la que vuelve después de cinco años.