A horas del inicio del Mundial 2026: las posiciones de los equipos sudamericanos en la tabla histórica

Brasil es la única selección que ha tomado parte en todas las versiones de la Copa del Mundo y en esta ocasión buscará un título que le ha sido esquivo desde 2002.

CONMEBOL.

Para las 15:00 horas de Chile está fijado el comienzo del partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, con el que se iniciará el Mundial 2026, que contempla un total de 104 partidos.

Un total de seis equipos sudamericanos ganaron en cancha el derecho de tomar parte en la cita futbolística más importante del planeta y, al menos dos, figuran entre los candidatos para quedarse con el título.

Uno de ellos es la selección de Argentina, que tendrá a Lionel Messi disputando su sexta Copa del Mundo e intentará revalidar aquel que obtuvo en Qatar 2022.

El otro candidato que siempre aparece entre los favoritos es el actual pentacampeón, Brasil, que espera levantar la copa que le ha sido esquiva desde 2002.

Los lugares de los sudamericanos en la tabla de los mundiales

El Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, es el número 23 de la historia y Brasil es el único equipo que ha participado en todas las versiones.

Por eso mismo, y también debido a que es el máximo ganador del torneo, el equipo sudamericano ocupa el primer lugar en la tabla histórica de puntos de la Copa del Mundo, con 247 puntos en 114 partidos, según el recuento que realizó el medio Infobae.

Sin embargo la verdeamarelha no es la única selección sudamericana en el podio de los tres mejores, ya que tras Alemania, que ha ganado cuatro títulos y suma 225 puntos en 112 partidos, aparece Argentina, que suma 158 puntos en 88 partidos.

De hecho, los equipos de esta parte del continente se encuentran entre los 26 primeros de las 48 selecciones que se darán cita en este Mundial.

El resto de los países sudamericanos que tomarán parte en el Mundial 2026 ocupan las siguientes posiciones:

8) Uruguay – 88 puntos en 59 partidos

18) Paraguay – 31 puntos en 27 partidos

20) Colombia – 30 puntos en 22 partidos

26) Ecuador – 17 puntos en 13 partidos