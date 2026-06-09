Aunque usted no lo crea: Chile estará presente en la inauguración del Mundial 2026

El primer partido del torneo se jugará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, cuando el equipo local enfrente a la selección de Sudáfrica.

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Aunque La Roja quedó en el último lugar de las clasificatorias al Mundial 2026, de todas maneras Chile dirá presente en la inauguración de la mayor cita del planeta fútbol.

El primer partido del torneo se jugará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, cuando el equipo local enfrente a la selección de Sudáfrica.

Más tarde, por el mismo Grupo A, Corea del Sur enfrentará a la República Checa, y el viernes también se disputarán dos partidos, ambos correspondientes al Grupo B.

En tanto, desde el sábado, y durante el resto de la fase de grupos, en cada jornada se jugarán cuatro partidos.

Chile dirá presente en la inauguración del Mundial 2026

Para dirigir los partidos del Mundial, la FIFA eligió jueces entre todos sus países miembros y, en el caso de Chile, los designados son Cristian Garay, José Retamal, Miguel Rocha y Juan Lara.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, dijo que “la nominación de Cristian Garay como árbitro titular para el Mundial FIFA 2026, junto a José Retamal, Miguel Rocha y Juan Lara, es una gran noticia para el fútbol chileno“.

De los mencionados, Cristián Garay se desempeñará como uno de los jueces centrales, mientras que José Retamal y Miguel Rocha actuarán como asistentes, y Juan Lara, como asistente del VAR.

Es precisamente este último el chileno que estará presente en el partido inaugural del Mundial 2026, de acuerdo con lo que ratificó la FIFA.

La terna principal estará conformada por los brasileños Wilton Sampaio como juez principal y Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes en cancha. El paraguayo Juan Gabriel Benítez será el cuarto juez.