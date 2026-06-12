Estados Unidos vs. Paraguay: horario, formaciones y dónde ver en Chile el debut del grupo D

Estados Unidos inicia su aventura mundialista como local en Los Ángeles frente a una combativa escuadra albirroja, en un cruce clave por el Grupo D.

Llegó el momento del debut para otro de los anfitriones. Este viernes 12 de junio, Estados Unidos vs. Paraguay se ven las caras en el renombrado Los Angeles Stadium. Mientras el local busca ratificar su crecimiento deportivo, el cuadro sudamericano quiere dar el golpe y recuperar el protagonismo internacional.

Si no te quieres perder ningún detalle de este partidazo del Mundial 2026, revisa a continuación el horario, los canales de transmisión en Chile y el análisis de las figuras.

Ficha del partido

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Hora de Chile: 21:00 horas

21:00 horas Grupo: D

D Estadio: Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay en Chile?

El encuentro contará con diversas opciones para seguirlo en directo desde territorio chileno, tanto por televisión como por plataformas digitales:

Chilevisión: Transmisión en directo por señal abierta y digital para todo el país.

Transmisión en directo por señal abierta y digital para todo el país. DSports: Señal de televisión por cable disponible a través de los canales 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Cómo llegan Estados Unidos y Paraguay al debut mundialista?

Para la versión 23° del Mundial de Fútbol, ambas selecciones llegan con la ansiedad a flor de piel. Por su parte el dueño de casa vuelve a ser una de las sedes oficiales, lo cual no ocurría desde 1994. Cabe destacar que en sus 11 participaciones previas solo ha logrado avanzar a la fase de grupos en sus últimas tres apariciones, siendo eliminados en los octavos de final en 2010, 2014 y 2022.

Por su parte, los paraguayos vuelven a competir tras 16 años de ausencia, tras clasificar de manera directa. Su último torneo fue en Sudáfrica 2010, oportunodad en la que fueron eliminados en cuartos de final por España en un frío 1-0.

Posibles alineaciones titulares

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Paraguay: Gatito Fernandez; Júnior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Juan Cáceres; Julio Enciso, Alejandro Romero Gamarrá, Andrés Cubas; Diego Gómez, Miguel Almirón y Antonio Sanabria.