Diputado Teao pide a Kast reconsiderar salida de exembajadora Pakarati de la Cancillería

El parlamentario abogó por la reincorporación de Pakarati por su trayectoria profesional y por la señal que se entrega respecto “de una discusión legítima sobre el futuro y desarrollo de Rapa Nui”.

Manahi Pakarati, la exembajadora de Chile en Nueva Zelanda que fue removida de su cargo por defender el “autogobierno” en Rapa Nui, y luego reubicada en Cancillería fue desvinculada de esa repartición hace unos días. Pese a que fue fuertemente criticada por el actual oficialismo hace unos meses, un representante de este sector salió en su defensa y pidió al presidente José Antonio Kast reconsiderar su salida, el diputado Hotuiti Teao (IND-UDI).

Para Pakarati su salida no fue sorpresiva, pues en una carta del 15 de abril advirtió a la Asociación de Diplomáticos de Carrera que ha sentido “la amenaza de que mi carrera diplomática eventualmente podría ser truncada” y que ello implicaría implicaría “mi desvinculación del Servicio Exterior tras 29 años de carrera funcionaria”.

Su trayectoria salió a relucir este viernes en la defensa que hizo el diputado Hotuiti Teao, también originario de la isla. “Manahi Pakarati es una diplomática de carrera, con una trayectoria de décadas ampliamente reconocida tanto a nivel nacional como internacional (…) Cuesta entender una decisión que apunta a apartarla de funciones que ha desempeñado con reconocido profesionalismo”, acotó.

En una entrevista concedida a El Mercurio cuando se confirmó su salida, Pakarati aprovechó de referirse a la polémica del “autogobierno” y aclaró que no quería dar a entender que con estos dichos deseaba que Rapa Nui fuera un territorio independiente. Esta postura también fue respaldada por Teao. Por ello, el parlamentario instó al presidente “a reconsiderar esta decisión, no solo por la trayectoria de Manahi Pakarati, sino también por la señal que se entrega respecto del valor de la carrera diplomática, del mérito profesional y de una discusión legítima sobre el futuro y desarrollo de Rapa Nui que el propio Estado de Chile ha reconocido como necesaria”.