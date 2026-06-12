Los efectos en las bolsas y el precio del petróleo tras anuncio de Trump sobre inminente paz con Irán

La negociación entre ambas partes contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones al país persa.

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El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a un inminente acuerdo de paz con Irán despertó el optimismo en los mercados financieros mundiales, con una marcada alza en las bolsas y una baja en el precio del petróleo.

De acuerdo con lo reportado por los medios especializados, esta jornada las aperturas de las bolsas de Madrid, Fráncfort, París, Milán y Londres marcaron alzas de 1,7, 1,5, 1,49, 1,26 y 0,79 por ciento, respectivamente.

En tanto, en Asia, el Nikkei de Tokio cerró con una subida del 2,81%, mientras que el Kospi surcoreano lo hizo en un 4,63% y el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 1,12%.

A la vez, la posibilidad de que por fin se consiga la reapertura del estrecho de Ormuz provocó que el precio del barril de brent para entrega en agosto bajara un 2% y se cotizara en US$88. Se trata del valor más bajo en los últimos tres meses.

En tanto, el gas natural TTF cayó con fuerza durante esta jornada, un 5,65%, con el megavatio/hora en 46,86 euros.

El acuerdo con Irán que firmaría Trump

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán que firmaría Trump contempla la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz sin peajes, así como el levantamiento de las sanciones a Irán en función de su cumplimiento.

En tanto, según informó el medio Axios, cualquier medida relativa al programa nuclear iraní solo se adoptaría si se alcanza un segundo acuerdo.

“Estamos trabajando con las partes para ultimar los detalles del acuerdo y fijar una fecha para la ceremonia de firma”, dijo uno de los diplomáticos involucrados en las negociaciones.

No obstante, más tarde Trump acusó a Irán de filtrar términos del acuerdo de paz que no tienen “nada que ver” con lo acordado, y afirmó que Teherán “no negocia de buena fe”.

“Los términos que Irán filtró a las noticias falsas NO tienen NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito“, señaló el republicano en su cuenta de Truth Social.