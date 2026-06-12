Qué sectores incluyen las reformas que anunció Díaz-Canel para dinamizar la economía de Cuba

Dijo que su propósito es dinamizar la economía y abrir las puertas a los inversionistas extranjeros.

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este viernes que implementará una serie de reformas tendientes a dinamizar la economía del país.

El mandatario isleño dio a conocer los cambios que pretende llevar a cabo apenas dos días después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó la base norteamericana en Guantánamo y aseverara que la administración Trump no descarta realizar un operativo para capturar al presidente cubano, tal como lo hizo con Nicolás Maduro.

Díaz-Canel manifestó que los cambios que pondrá en marcha deben responder a “las exigencias de los tiempos actuales”, en referencia a la severa crisis que sufre la nación.

Al respecto, aseveró que “el país no está detenido, está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente, porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad”, planteó.

Las reformas que implementará Díaz-Canel en Cuba

De acuerdo con lo informado por el presidente cubano, las medidas que implementarán contemplan ampliar la participación privada, en particular en los sectores turístico e inmobiliario, en los que espera incorporar “nuevos actores”.

A la vez, adelantó que se aumentará la autonomía de las empresas estatales en materia de salarios, así como de inversión de utilidades e importación y exportación.

Los cambios incluirán también materias como la asociación con otros actores económicos, el diseño de planes de negocio y de acceso al mercado cambiario.

Al explicar las reformas en Cuba, Díaz-Canel dijo que su propósito es dinamizar la economía y abrir las puertas a los inversionistas extranjeros, y aseguró que se realizarán en el menor tiempo posible.

El mandatario caribeño anunció además “una reestructuración del aparato del Estado”, con menos ministerios y “una reducción importante” de los empleados estatales, lo que será votado en julio por el Parlamento.