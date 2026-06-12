Cómo es el examen que podría predecir el cáncer de pulmón cinco años antes de su diagnóstico

Un nuevo avance científico podría revolucionar la medicina e incluso, salvar la vida de millones de personas que podrían padecer cáncer de pulmón gracias a un simple examen.

El estudio, publicado en la revista Cell, reveló que un examen de sangre podría predecir si sufrirás esta enfermedad hasta cinco años antes de su diagnóstico.

Además, todo indica que encontraron un medicamento antiinflamatorio que podría reducir significativamente el riesgo de padecer cáncer.

Fueron 80 investigadores los que identificaron un conjunto de proteínas en la sangre que predicen la enfermedad. Para llegar a eso, tomaron 48.000 muestras de sangre de un biobanco en Reino Unido y usaron el aprendizaje automático de la inteligencia artificial.

Esto les permitió identificar un total de 14 proteínas asociadas al desarrollo del cáncer de pulmón. Eso, sumado a una serie de antecedentes -edad, hábito de fumar y antecedentes de enfermedades pulmonares- pudieron determinar quién padecería esta enfermedad.

Posteriormente, en ratones y células, vieron cómo actuaban las proteínas en el cuerpo, confirmando que cuando aumentaban se activa una vía inflamatoria específica. Tanto el tabaquismo como la contaminación ambiental también la activan.

Con este examen se podría predecir quién padecería cáncer de pulmón, enfermedad que actualmente mata a más de 3.000 personas al año.