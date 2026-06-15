Bélgica vs Egipto: horario, posibles alineaciones y dónde ver

Kevin De Bruyne y Mohamed Salah protagonizan uno de los duelos individuales másatractivos de la primera fase del Mundial 2026.

Esta tarde Bélgica busca confirmar su favoritismo mientras Egipto aspira a dar el golpe y comenzar con el pie derecho su camino hacia los octavos de final, estos son algunos datos que debes saber antes de ver el segundo partido de la jornada, por el grupo G

Ficha del partido

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Hora Chile: 15:00 horas

Grupo: G

Ciudad anfitriona: Seattle, Estados Unidos

Estadio: Seattle Stadium

Capacidad: 66.925 espectadores

Transmisión: CHV / DSports / Paramount+

Cinco datos rápidos

Mohamed Salah disputará uno de los encuentros más importantes de su carrera mundialista.

Bélgica busca volver a los cuartos de final.

Egipto persigue su primera clasificación a una fase eliminatoria.

Ambos cuentan con figuras en las principales ligas europeas.

El ganador podría quedar líder provisional del Grupo G.

¿Por qué importa?

Bélgica aparece como favorita, pero Egipto posee en Mohamed Salah a uno de los jugadores más determinantes del torneo. Un triunfo en el debut puede marcar el camino hacia los octavos de final.

La ciudad anfitriona

Seattle será una de las sedes más atractivas del Mundial 2026. El Seattle Stadium, con capacidad para 66.925 espectadores, recibirá este atractivo duelo entre europeos y

africanos.

Historia mundialista

Bélgica viene de décadas de protagonismo internacional, destacando el tercer lugar en Rusia 2018. Egipto, potencia histórica africana, busca trasladar su éxito continental al escenario mundialista.

Cómo llegan

Bélgica atraviesa una transición generacional liderada por Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y Loïs Openda. Egipto llega impulsado por Mohamed Salah y una base sólida de futbolistas con experiencia internacional.

Jugadores a seguir

La estrella: Mohamed Salah.

La promesa: Jérémy Doku.

El tapado: Omar Marmoush.

Duelo estrella

Kevin De Bruyne vs Mohamed Salah. Dos referentes de la Premier League que pueden

definir el partido con una sola acción.

Formaciones probables

Bélgica (4-2-3-1): Casteels, Castagne, Faes, Debast, Theate, Onana, Mangala, Doku, De

Bruyne, Trossard, Openda.

Egipto (4-3-3): El Shenawy, Hany, Abdelmonem, Hegazy, Hamdi, Elneny, Fathy, Ashour,

Salah, Marmoush, Mostafa Mohamed.

¿Qué resultado le sirve a cada uno?

Bélgica necesita ganar para consolidar su favoritismo. Egipto vería un empate como un

excelente resultado para encaminar una posible clasificación.

Dato del editor

Mohamed Salah es considerado por muchos el mejor futbolista de la historia de Egipto.