Dieron por muerto al padre de Messi: familia del jugador rompe el silencio y revela su verdadero estado de salud

Tras horas de especulaciones y versiones erróneas, el entorno de Lionel Messi confirmó que su padre se encuentra bajo seguimiento médico.

La familia de Lionel Messi emitió este jueves un comunicado oficial para aclarar la situación médica de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, luego de que durante las últimas horas se difundieran versiones falsas que aseguraban su fallecimiento.

Según indicó la familia, Jorge Messi enfrenta un problema de salud que requiere control médico, aunque su evolución ha sido positiva. “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señala el comunicado.

Dieron por muerto al padre de Messi: familia de jugador rompe el silencio y revela su verdadero estado de salud

Además, los cercanos al exrepresentante del futbolista manifestaron su molestia por la difusión de información no confirmada. “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, agregaron.

En el documento también remarcaron que solo los familiares más cercanos manejan información precisa sobre la condición de Jorge Messi. “Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”, recalcaron.

Polémica por dichos de Florencia Peña

La controversia se intensificó luego de que la actriz y conductora Florencia Peña afirmara durante una transmisión de Luzu TV que Jorge Messi había fallecido.

“Escuchá, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi. Pero fue de golpe, ¿O qué pasó? ¿Qué data hay? ¿Duro o no? En el medio del Mundial… se va a tener que ir”, dijo al aire.

Sin embargo, desde la producción del programa aclararon de inmediato que la información no estaba confirmada y que estaban intentando verificarla. Más tarde, Peña reconoció el error y señaló: “me lo tiraron por acá, yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando hoy en la comunicación. Ya no entendés bien lo que es fake, qué es real, tenés que tener todo en tela de juicio”.

Posteriormente, ofreció disculpas públicas por lo ocurrido. “A veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas”, expresó.

La situación generó una fuerte reacción en redes sociales y llevó al productor y fundador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, a pronunciarse públicamente. “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, afirmó.