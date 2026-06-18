Qué le falta a Las Diablas para clasificar a la liga de hockey femenino más poderosa del mundo

En la etapa de semifinales de la Nations Cup, las chilenas enfrentarán a India, que lideró el Grupo A.

Las Diablas, la selección chilena de hockey femenino, dieron un importante paso en su objetivo de clasificar a la ProLeague, la liga más poderosa del mundo, tras pasar a semifinales en la Nations Cup que se disputa en Auckland, Nueva Zelanda.

El equipo que dirige Cristóbal Rodríguez accedió a esta instancia luego de empatar 2-2 frente a su similar de Corea del Sur, en un partido que las nacionales comenzaron ganando por 2-0.

Gracias al empate ante las asiáticas, las Diablas sumaron cuatro puntos en el Grupo B, con lo que se ubicaron en la segunda posición, tras la selección de Nueza Zelanda, que sumó 9 puntos.

Qué le falta a las Diablas para clasificar a la mejor liga del mundo

En la etapa de semifinales, las Diablas enfrentarán a India, que lideró el Grupo A, con 9 puntos, tras ganar sus tres partidos.

El otro partido de las semifinales lo disputarán la selección anfitriona y su similar de Estados Unidos, que ocupó el segundo lugar en el Grupo A.

De acuerdo con lo programado, la selección chilena se jugará su opción de llegar a la final de la Nations Cup este sábado 20 de junio, a partir de las 00:00 hora de Chile.

Si las Diablas obtienen la victoria, tendrán la opción de clasificar a la ProLeague, la liga más poderosa del mundo y donde juegan las mejores selecciones del orbe, si en la final le ganan al equipo que triunfe en la otra semifinal.