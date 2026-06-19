Qué se sabe del estado de salud de Fernando Gago tras ser operado de urgencia en una clínica de Santiago

Debido a la emergencia, Fabricio Coloccini dirigirá a los azules en el duelo del domingo ante Santiago Wanderers por la Copa Chile.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Bajo observación médica para evaluar su estado de salud, luego de ser operado de urgencia por problemas cardiovasculares, permanece este viernes el entrenador de la U de Chile, Fernando Gago.

De acuerdo con lo reportado por La Tercera, el técnico estudiantil fue sometido a la cirugía en horas de la madrugada en una clínica del sector oriente de Santiago.

Por su parte, radio Cooperativa detalló que tras la victoria por 2-0 de los azules ante O’Higgins “Gago se sintió mal luego del partido con dolores en el pecho, tras lo cual se fue a la clínica, donde pasó la noche”.

El mismo medio detalló que al entrenador argentino se le encontraron dos arterias tapadas, con lo que corría el riesgo de sufrir un evento cardiovascular mayor.

A raíz de la emergencia, Gago se ausentó de los entrenamientos de la U de Chile de este viernes, los que estuvieron a cargo del ayudante técnico, Fabricio Coloccini. Además, se ratificó que este último dirigirá a los azules en el duelo del domingo ante Santiago Wanderers por la Copa Chile.

Qué informó la U de Chile sobre la salud de Fernando Gago

La U de Chile empleó su cuenta en la red social X para referirse a la situación y precisó que “nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy”.

“Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico“, añadió el club universitario laico sobre la evolución del entrenador trasandino tras la cirugía.