Fernando Gago debuta este martes en la banca de la U: cuál es el rival y a qué hora juega

También durante esta jornada Colo Colo visitará a Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

El entrenador argentino de la U de Chile, Fernando Gago, debutará este martes en la banca de los universitarios, en el duelo programado por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Se trata del primer duelo en el que el técnico trasandino estará sentado en la banca de los azules, luego de que el pasado viernes firmó con el equipo laico hasta fines de 2027.

El argentino dirigirá su primer partido ante Unión La Calera, por el grupo D del nuevo torneo en que solo avanzará a la siguiente etapa el líder de cada serie.

La U de Chile recibirá a los cementeros a las 18:00 horas de este martes en el Estadio Nacional, en un duelo que será transmitido por televisión, en la señal de TNT Sports Premium, y de manera online y por streaming a través de TNT Sports en HBO MAX.

En su primer partido por la Copa de la Liga, antes de que Gago firmara su contrato, la U empató a dos goles con Deportes La Serena.

Los otros partidos de la segunda fecha de la Copa de la Liga

Este mismo martes, Deportes Concepción recibirá a Colo Colo en el Estadio Ester Roa por la segunda fecha del grupo A, en un duelo que se disputará a partir de las 20:30 horas.

El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium, mientras que de forma online se podrá ver a través de HBO Max.

Para mañana miércoles, en tanto, están programados los partidos entre Ñublense-Universidad Católica en Chillán (Grupo B) y Huachipato-Coquimbo Unido en Talcahuano (Grupo A), ambos a partir de las 18:00 horas.

De acuerdo con la programación, más tarde, a las 20:30, Audax Italiano recibirá en La Florida a Deportes La Serena (Grupo D).

Los tres últimos partidos de la segunda fecha del nuevo torneo se jugarán el jueves 26 de marzo, comenzando por el duelo entre Deportes Limache y Palestino (Grupo C), que jugarán en Quillota desde las 18:00 horas.

Los otros dos partidos se jugarán en simultáneo, a las 20:30, con Universidad de Concepción recibiendo a Cobresal en el Ester Roa (Grupo B), y Everton frente a O’Higgins en el estadio Sausalito (Grupo C).