Caso ex subsecretario y fallidas inversiones en el Biobío: los nuevos escenarios del choque de estilos entre Alvarado y Quiroz

En los últimos días han quedado de manifiesto las diferencias entre dos “pesos pesados” del Gabinete.

AGENCIA UNO

La reciente semana, marcada por controversias como la situación del ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez y la paralización de millonarios proyectos viales en el Gran Concepción, ha dejado ver el choque de estilos de dos “pesos pesados” del Gabinete de José Antonio Kast; los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quiroz.

El primer desencuentro entre ambos en los últimos días se centró en el caso de Juan Pablo Rodríguez y su polémica salida de la Subsecretaría de Hacienda, luego que el test de drogas realizado por el ahora ex funcionario, cumpliendo con la norma establecida por el Ejecutivo, diera positivo.

Ante esta situación, el biministro de Segegob e Interior, Claudio Alvarado, zanjó este episodio y fue claro en precisar que Rodríguez no volverá a su puesto y que en los próximos días se nombrará a su sucesor en el cargo.

“En los próximos días el gobierno dará a conocer el nombre del próximo subsecretario de Hacienda”, indicó a la prensa.

Pero sus palabras no encontraron respaldo en su par de Hacienda, Jorge Quiroz, quien defendió a Rodríguez y matizó la eventual búsqueda de un reemplazante en la Subsecretaría de Hacienda.

“Puede haber ahí un malentendido. Estamos en proceso de tener que buscar ese cargo y lo tengo que hacer con mucha seriedad porque es un cargo muy serio, de mucha responsabilidad y muy importante para el equipo”, puntualizó Jorge Quiroz.

Millonarios proyectos en Concepción

El nuevo foco de desencuentro fue el anuncio del ministro Quiroz de paralizar las millonarias inversiones en los corredores para la Ruta 160 y Ruta 150 – Autopista Concepción- Talcahuano-, por USD 400 millones, lo que incluso le generó un público choque con la bancada de diputados de la UDI.

Pero la postura expresada por el jefe de la billetera fiscal quedó en el olvido, tras la cita concretada este miércoles por el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, y Claudio Alvarado, donde el secretario de Estado se comprometió a reactivar estas iniciativas.

“Él (Alvarado) convocó al alcalde de Concepción, de la capital regional y también al delegado presidencial y nos informó lo que yo considero una buena noticia. Primero que estas obras, que son muy relevantes para la región y para Gran Concepción en particular, respecto a los corredores de transporte público de la Ruta 160 y la Ruta 150, no son obras que se vayan a postergar”, declaró Giacaman tras la reunión.

En esta línea, la autoridad regional puntualizó que Alvarado “nos aseguró que estas obras se van a realizar y, en consecuencia, para explicarlo, va a concurrir el ministro de Obras Públicas a explicarle a la región de qué manera van a conseguir la ejecución de estas obras en los plazos que además están acordados”.