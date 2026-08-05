Un show y una encerrona: delegado Codina y alcalde Toledo se enfrentan por operativo de seguridad en Puente Alto

Toledo reclamó que no le avisaron del operativo, y que era “puro show”; Codina indicó que, pese a la “encerrona”, seguirán los operativos.

Un duro enfrentamiento protagonizaron este miércoles el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, en el marco de un nuevo copamiento preventivo de Carabineros en la comuna.

El operativo que lideró el ministro de Seguridad, Martín Arrau, no le agradó a la autoridad comunal, quien los confrontó por realizar un “show mediático”, cuyo cruce fue compartido por el propio alcalde a través de sus redes sociales.

“Contratan gente para que venga a gritar y se pegue el show acá. Nos avisan a las 6 de la mañana que van a venir a parar para acá, ¿para qué? Para hacerle un control vehicular a la gente que va a trabajar. Cuando tenemos narcotráfico, cuatro casos de violación, cuatro casos de secuestro, tenemos al Tren de Aragua operando en dos sectores de Puente Alto”, cuestionó Toledo en su cuenta de Instagram.

En el registro también se aprecia como Toledo encaró a Germán Codina: “Eres delegado y haz tu pega, tu trabajo. Te juntaste con el ministro, ¿y qué viniste a hacer? Te viniste a parar a los metros, cuando tenemos la embarrada en las poblaciones”, le dijo. Ante esto, el delegado replicó: “Haz la pega como alcalde, en vez de estar aquí haciendo un showcito para redes sociales”.

Acusaciones cruzadas por “show” y cómo está la seguridad en Puente Alto

Tras este intercambio que se dio a conocer en las redes sociales de Toledo, Codina expresó que “da pena que se editen las cosas y también que se hagan estas encerronas como la que hizo el alcalde”.

Respecto al copamiento que se realizó durante la jornada, en el podcast Cómo te lo Explico, afirmó que seguirán llevando a cabo este tipo de operativos, manifestando que su “compromiso, más allá incluso que a veces se nos trate de manera irrespetuosa como lo que sucedió hoy, es seguir yendo a terreno, queremos a las autoridades centrales en terreno como hoy junto al ministro de seguridad en la comuna de Puente Alto”.

Por su parte, el alcalde Toledo se refirió a los principales problemas de seguridad que enfrenta la comuna, los cuales no son atendidos por el Gobierno, según acusa.

“No hay comunicación ni con el ministro, ni con el delegado presidencial metropolitano. Hemos enviado distintos oficios e ingresamos una carta a la delegación presidencial solicitando mayor dotación policial, una carta que firmaron más de 200 organizaciones sociales, entre juntas de vecinos, comités de adelanto, comités de seguridad y sindicatos de ferias libres y persas, junto al municipio. A la fecha no hemos tenido respuesta”, declaró a EL DÍNAMO.

“Los vecinos están cansados de los delitos en las poblaciones, del tráfico de drogas, de la violencia y de los hurtos. Ha sido el equipo de seguridad pública municipal el que ha tenido que hacer este trabajo, pasamos de 4 a 41 camionetas y ordenamos el comercio ambulante del casco histórico, cosas que no se hicieron en más de 25 años”, aseveró.

En este marco, enfatizó que necesitan apoyo con “soluciones concretas para darle una mejor calidad de vida a la gente”.

Siguiendo en esa línea, cuestionó que “el Gobierno cree que comunicarse con el alcalde de una comuna es mandar un mensaje de WhatsApp, porque esa es la forma en que se están comunicando: nos mandaron un mensaje a las 6 de la mañana para avisarnos que el ministro y el delegado venían a las 8, cuando esto estaba planificado desde el día anterior. Que no estén solamente en los matinales o para la televisión, que vengan a la calle a hacer el trabajo“, sentenció.