Ecuador busca el milagro ante Alemania: los partidos que se juegan este jueves 25 de junio en el Mundial 2026

Son seis partidos los que se jugarán durante esta jornada, donde Ecuador tendrá una dura tarea y Paraguay enfrentará un crucial duelo ante Australia.

Continúa la acción en el Mundial 2026 de Norteamérica, donde se disputarán seis partidos durante este jueves 25 de junio.

Tras la definición de los grupos A, B y C, durante esta jornada será el turno de las zonas D, E y F, por lo que se establecerán los primeros cruces de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

La programación del Mundial 2026: los partidos que se juegan este jueves 25 de junio

Como esta es la última fecha de los grupos, los compromisos serán en simultáneo. A las 16:00 horas, Alemania enfrentará a Ecuador por el Grupo E en el MetLife Stadium de Nueva York, el cual se podrá ver en Chilevisión, DSports, Disney+ y Paramount+.

Por otro lado, Costa de Marfil chocará contra Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, cuyo compromiso se transmitirá por DSports y Paramount+.

En el Grupo F, a las 19:00 horas Japón se medirá ante Suecia en el AT&T Stadium de Dallas, partido que se podrá ver en DSports y Paramount+. En paralelo, Países Bajos hará lo propio contra Túnez en el Arrowhead Stadium de Kansas. Además de las plataformas mencionadas, este duelo irá por TV abierta a través de Chilevisión.

Para cerrar con la actividad de este jueves, en el Grupo D Paraguay enfrentará a Australia a las 22:00 horas en el Levi’s Stadium de San Francisco. Este encuentro se podrá seguir en CHV, DSports, Disney+ y Paramount+. El otro partido será Estados Unidos vs Turquía en el SoFi Stadium de Los Ángeles, que estará disponible en DSports y Paramount+.