Heladas de hasta -4°C entre Valparaíso y Biobío: Gobierno extiende el código azul y suma dos ciudades para este lunes

El aviso de la DMC rige desde Valparaíso a Biobío por una condición de alta presión fría. En paralelo, el código azul sigue activo en siete regiones —con 90% de ocupación en albergues— y Senapred suma alertas por precipitaciones y viento para mediados de semana.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por heladas normales a moderadas para la madrugada y mañana de este lunes 6 de julio, con temperaturas mínimas que llegarían a los -4°C en seis regiones de la zona central y centro-sur: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

El fenómeno, provocado por una condición de alta presión fría, afectará principalmente los sectores de la Cordillera de la Costa, la precordillera y los valles, donde se concentrarán los registros más bajos del episodio.

Las heladas llegan tras varios días consecutivos de frío que ya movilizaron la respuesta del Gobierno. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia mantiene activo el código azul en siete regiones —las seis del aviso meteorológico más La Araucanía—, con operativos móviles que funcionan desde las 17:00 horas hasta las 13:00 del día siguiente para entregar alimentación, abrigo, atención básica y traslado a albergues a personas en situación de calle.

La medida rige en toda la Región Metropolitana y en las comunas de Los Andes y San Felipe (Valparaíso), Rancagua (O’Higgins), Talca y Curicó (Maule), Chillán (Ñuble), Los Ángeles (Biobío) y Temuco (La Araucanía). Y por la persistencia del frío, el ministerio ya programó una nueva activación entre la tarde del lunes y las 13:00 horas del martes 7, esta vez acotada a Chillán y Los Ángeles.

Albergues al 90% de ocupación en medio de heladas

“Las bajas temperaturas continúan representando un riesgo para quienes viven en situación de calle. Por eso, se prolonga la activación del Código Azul en las regiones donde las condiciones climáticas así lo requieren, reforzando operativos móviles, rutas de atención y albergues para que ninguna persona quede sin protección”, explicó la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Según la secretaria de Estado, la red dispone actualmente de 87 albergues y 50 rutas de emergencia activas, que durante la última jornada atendieron a más de 3.300 personas, con una ocupación del 90% en los albergues y del 99% en las rutas.

De acuerdo con el Registro Social de Hogares, en Chile hay más de 20 mil personas en situación de calle, de las cuales más de 7.500 se concentran en la Región Metropolitana.

El código azul —parte del Plan Protege Calle— se activa cuando se pronostican temperaturas iguales o inferiores a 0°C, o bajo los 5°C con lluvia o aguanieve, y su estrategia de invierno se extenderá hasta el 30 de septiembre.

La ciudadanía puede reportar a personas que requieran apoyo a través del Fono Calle (800 104 777, opción 0) o del sitio codigoazul.gob.cl.

El frío, en todo caso, no será el único fenómeno de la semana. Senapred mantiene alertas tempranas preventivas en las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, y la DMC anticipa precipitaciones y viento para la zona centro-sur entre el martes 7 y el jueves 9 de julio, lo que podría gatillar nuevas activaciones del dispositivo de protección en los próximos días.