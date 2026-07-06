Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Las prohibiciones y la restricción vehicular a raíz de la Alerta Ambiental de este lunes 6 de julio en la RM

La autoridad regional confirmó que la declaración de Alerta Ambiental conlleva tanto restricciones como multas en caso de desacatos.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este lunes 6 de julio, debido a las malas condiciones de ventilación registradas en la cuenca de Santiago.

De esta forma, la autoridad regional acogió la recomendación que realizó la Seremi del Medio Ambiente, con la que se busca proteger la salud de los habitantes de la región.

A raíz de esta nueva Alerta Ambiental en la RM, la autoridad recordó que está absolutamente prohibido prender calefactores a leña y derivados de madera (excepto pellets) en toda la región.

Además, tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, disposición que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

En esa línea, confirmó que las fiscalizaciones destinadas a comprobar que la ciudadanía cumpla con las medidas estarán a cargo de Carabineros y funcionarios de la Seremi de Salud y de los municipios.

La restricción vehicular de este lunes 6 de julio

Cabe consignar que este lunes 6 de julio la restricción vehicular se aplica de acuerdo al calendario dispuesto por el Ministerio de Transportes, salvo para los vehículos que no cuentan con sello verde.

A fin de evitar las multas, los conductores deben estar atentos a los dígitos de las placas patentes que tienen prohibido circular en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto entre las 07:30 y las 21:00 horas.

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, no pueden circular este lunes los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 8 y 9.

Para aquellos vehículos sin sello verde, la restricción aplica a todos los dígitos del 0 al 9 dentro del anillo Américo Vespucio.

En tanto, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes terminadas en los dígitos 6, 7, 8 y 9 fuera del anillo Américo Vespucio.

Por su parte, las motos con los dígitos finalizados en 8 y 9 tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 6, 7, 8 y 9.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 6, 7, 8 y 9.

Notas relacionadas

EXITOINA
Opinión

EXITOINA

La EXITOINA no solo la consumen los hiperfamosos, los que están en el olimpo a punto de considerarse dioses o mitos, sino que la consumen los propios pueblos, los políticos, los empresarios y todos aquellos que viven de logros excesivos.

Foto del Columnista Guillermo Bilancio Guillermo Bilancio
De la maldición europea a caer en octavos tras 36 años: los “anti récords” que dejó la eliminación de Brasil
Deportes

De la maldición europea a caer en octavos tras 36 años: los “anti récords” que dejó la eliminación de Brasil

El pentacampeón cayó 2-1 ante Noruega en el MetLife Stadium y sumó una colección de marcas históricas adversas: su despedida más temprana de un Mundial desde Italia 1990, una racha de eliminaciones ante europeos que se arrastra desde su último título y un rival que sigue siendo el único del planeta que nunca ha perdido con la Verdeamarela.

Daniel Lillo
Sin luz, sin agua y sin combustible: la crisis energética en Cuba escala a su peor nivel con el 72% de la isla apagada
Mundo

Sin luz, sin agua y sin combustible: la crisis energética en Cuba escala a su peor nivel con el 72% de la isla apagada

La estatal Unión Eléctrica proyecta que el 72% de la isla quedará simultáneamente sin electricidad en hora punta este domingo. El colapso arrastra al resto de los servicios: el 87% de los acueductos depende de la red eléctrica —casi tres millones de cubanos ya carecen de agua potable regular— y las importaciones de petróleo cayeron entre 80% y 90% desde enero.

Daniel Lillo