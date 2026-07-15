El más alto de la historia: el millonario premio que ganará el campeón del Mundial 2026

En el Mundial 2026 no solo está en juego la gloria deportiva, sino que también el económico, puesto que el premio representa casi el doble que el de la Champions League.

El Mundial 2026 de Norteamérica se encuentra en su etapa decisiva, donde España se transformó en el primer finalista del torneo tras superar a Francia en las semifinales. Esto, a la espera del duelo entre Argentina e Inglaterra.

Dichas selecciones no solo siguen en carrera por la gloria deportiva, sino que también por el gran premio económico que repartirá la FIFA, el más alto en la historia del torneo.

El ente rector del fútbol mundial incrementó el monto destinado para el campeón de este edición, el cual recibirá 50 millones de dólares por levantar la Copa del Mundo. Se trata de una cifra récord en comparación con Qatar 2022, donde la delegación de Argentina se repartió 43 millones de la divisa norteamericana tras derrotar a Francia.

La comparación del premio que entrega el Mundial 2026 con otros torneos

El monto que entrega el Mundial 2026 es casi el doble de los 28 millones de dólares que recibió el PSG por ganar la Champions League del presente año.

También es un monto significativamente mayor al que recibió la Albiceleste por conquistar la Copa América 2024 (18 millones de dólares) y los que embolsó España por coronarse en la Europa del mismo año (32 millones)

Respecto al equipo que quede subcampeón, este recibirá un monto de US$ 33 millones, mientras que el tercer y cuarto lugar recibirán US$29 millones y US$ 27 millones, respectivamente.