El show completo de la final del Mundial 2026: los artistas que dirán presente y en qué momento actuarán

Los espectáculos musicales formaron parte de las ceremonias de inauguración y también estarán en el último partido.

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Para las 15:00 horas del próximo domingo 19 de julio está programada la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey y en la que, por primera vez, el torneo de fútbol más importante del planeta contará con un show al más puro estilo del Super Bowl norteamericano.

Si bien varios artistas que se presentarán en el espectáculo ya habían sido confirmados, entre ellos la colombiana Shakira, a medida que se acerca la fecha se han ido conociendo otros nombres que no necesariamente tienen que ver con la música.

Además, recientemente se ratificó que, junto con el inédito show del entretiempo en la final del Mundial 2026, también se realizará una presentación especial antes del inicio del partido.

Los shows de la final del Mundial 2026

Los espectáculos musicales formaron parte de las ceremonias de inauguración en los tres países anfitriones del Mundial 2026 de la FIFA, y también dirán presente en la final que se disputará en Nueva York.

De esta forma, este domingo, antes de que los jugadores de los equipos que buscarán el título salgan a la cancha, se dará inicio a un show musical.

En ese momento, Robbie Williams y Laura Pausini darán comienzo al encuentro interpretando Desire, el himno oficial de la FIFA.

Pero en la ceremonia previa al partido también estarán el streamer IShowSpeed y el actor Tom Cruise, pese a que aún se ignora cuál es el papel que desempeñará cada uno.

Respecto del espectáculo del descanso, que en vez de los 15 minutos habituales se prolongará por media hora, contempla la presencia de artistas de la talla de Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudalmel y PS 22 Chorus ft. Coldplay. El encargado de dirigir el espectáculo musical será Chris Martin.