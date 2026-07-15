Los detalles del nuevo examen que ayudaría a identificar a las personas con mayor riesgo de padecer Alzheimer

La investigación partió de la base de que la enfermedad neurodegenerativa produce cambios en el cerebro desde mucho antes del inicio de la pérdida de memoria.

PEXELS.

Investigadores de Estados Unidos lograron desarrollar un examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes de que se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, según publicó la revista especializada The Lancet.

De acuerdo con lo expuesto en la publicación, dicho análisis permitiría identificar a quienes tienen un mayor riesgo de padecer esta enfermedad neurodegenerativa.

El artículo explicó que la investigación partió de la base de que el Alzheimer produce cambios en el cerebro desde mucho antes del inicio de la pérdida de memoria.

Por ello, los científicos llevaron a cabo su estudio en personas de alrededor de 60 años y, luego de cinco años, repitieron las pruebas para comparar los resultados.

El examen de sangre que detectaría precozmente el Alzheimer

Según detalló el citado medio, a los participantes les tomaron una muestra de sangre para buscar las proteínas que se sabe que están relacionadas con la enfermedad degenerativa y, paralelamente, se les hicieron diversas pruebas de funciones cognitivas, como memoria verbal y velocidad para procesar información.

Los resultados mostraron que quienes tenían esos biomarcadores presentes en su sangre rendían un poco peor en algunas pruebas.

Después de media década, aquellas personas con presencia de las referidas proteínas también mostraban una mayor probabilidad de experimentar un deterioro acelerado.

De esta forma, el estudio, al identificar dichos biomarcadores, se podría transformar en la mejor herramienta para detectar de manera precoz a las personas con mayor riesgo de padecer Alzheimer y, en consecuencia, actuar preventivamente para reducir los factores de riesgo.

En todo caso, en el artículo se aclaró que, por ejemplo, si un examen de sangre sale positivo a la presencia de las proteínas, no implica necesariamente que la persona tiene un diagnóstico de la enfermedad, ya que para ello deben realizarse otros estudios.

El estudio se dio a conocer pocos días después de que investigadores españoles confirmaron que lograron encontrar por primera vez la acumulación de microtrombos en el cerebro de un modelo de Alzheimer en ratones vivos, lo que abre la opción de aplicar una terapia para retrasar el avance de la enfermedad neurodegenerativa.