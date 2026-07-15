Nicolás Grau y megarreforma: “No votarían a favor si dijeran la verdad sobre los recortes sociales”

Grau agregó que “diversos académicos han dicho que la mejor evidencia mundial muestra un efecto limitado en crecimiento de reducciones al impuesto corporativo”.

AGENCIA UNO

Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda, dio a conocer una extensa declaración para mostrar su rechazo y los retrocesos en materia fiscal y social que dejaría la aprobación de la megarreforma del Gobierno, la cual se está votando en el Senado.

En una carta enviada a El Mercurio, Grau expresó que “van a votar a favor, pero muchos no votarían de esa manera si, a diferencia de lo que hicieron en campaña, hoy -no después, cuando ya no haya nada que hacer- nos dijeran de verdad los recortes sociales que vienen producto de la reforma”.

El ex secretario de Estado puso énfasis en la rebaja al impuesto corporativo que pretende impulsar Jorge Quiroz: “Habiendo tramitado una ley de Presupuesto, estoy seguro de que hay información que ya tiene el Ministerio de Hacienda y que cambiaría muchos votos si se diera a conocer: ¿cuánto van a reducir el gasto social los próximos tres años para compensar los miles de millones de dólares que su informe financiero reconoce perderán producto de la reforma?”.

“¿Hubiera aceptado el PDG un acuerdo político de US$ 100 millones en beneficio para la clase media si hubieran conocido qué beneficios se van a recortar solo en 2027 para compensar la caída en los ingresos por US$ 1.000 millones que reconoce el informe financiero (10 veces el valor de su acuerdo)?”, se preguntó Nicolás Grau.

En esta línea, Grau agregó que “diversos académicos han dicho que la mejor evidencia mundial muestra un efecto limitado en crecimiento de reducciones al impuesto corporativo. Incluso un metaanálisis reciente concluye que el efecto promedio es nulo”.

El otrora titular de Hacienda recordó que Manuel Marfán “ofreció un espacio técnico para mejorar la reforma, para encontrar un mejor diseño tributario que la ley vigente, pero minimizando el efecto en la recaudación fiscal. Su ofrecimiento no fue considerado”.

Para Nicolás Grau, “no hay, al menos desde el 90 a la fecha, una reforma tributaria con tan poco acuerdo técnico y político” y apuntó que si bien Bank of America pronostica un crecimiento de 3% para 2027 si se aprueba la megarreforma, “no se advierte que sin reforma ya estábamos creciendo sobre el 2,5% promedio entre 2024 y 2025 (cerca de 3% si miramos el PIB no minero), y que en 2027 deberíamos recuperar parte del crecimiento que no vamos a tener en 2026”.