Cómo dos carabineros terminaron baleados en medio de operativo por muerte del cabo Naín Retamal en Valdivia

El presidente José Antonio Kast condenó el ataque y anunció que el ministro de Seguridad, Arrau, viajará a Valdivia para coordinar las acciones tras el violento hecho.

Dos funcionarios de Carabineros fueron baleados durante un operativo realizado la mañana de este miércoles en el sector de Punucapa, en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos.

El procedimiento formaba parte de las diligencias para dar con uno de los últimos presuntos involucrados en el asesinato del cabo Eugenio Naín.

En el marco de la intervención policial fue detenido Carlos Esteban Cancino Tapia, apodado “El Rana”, quien, de acuerdo con los antecedentes preliminares, sería uno de los autores materiales del crimen investigado.

De acuerdo a los antecedentes policiales, los carabineros lesionados, de 29 y 32 años, pertenecen al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de La Araucanía.

Debido a lo anterior, uno de ellos sufrió heridas de mayor consideración, por lo que fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Carabineros, en Santiago, para recibir atención especializada.

Tras el ataque, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se constituyó en el lugar para encabezar las primeras diligencias investigativas, mientras que la Fiscalía instruyó que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI quede a cargo de las pericias.

Caso cabo Naín: Kast condena el ataque y anuncia acciones del Gobierno

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, expresó su rechazo a lo ocurrido y manifestó el respaldo del municipio a la institución policial. “Repudiamos categóricamente este hecho. Estamos a disposición de la institución y siguiendo de cerca la evolución de los hechos. No podemos tolerar que quienes nos protegen sean víctimas de la violencia”.

Por su parte, el Presidente José Antonio Kast también condenó el ataque e informó que el ministro de Seguridad, Arrau, suspendió su agenda en el norte del país para trasladarse a la Región de Los Ríos.

A través de su cuenta en X, el Mandatario señaló que “el violento ataque a Carabineros en Valdivia es absolutamente inaceptable y los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia. El Ministro de Seguridad va camino a Valdivia para coordinar las acciones con Carabineros“.

El secretario de Estado interrumpió una gira que realizaba por la Región de Antofagasta, la que había comenzado en Calama y contemplaba actividades posteriores en Colchane, para trasladarse hasta Valdivia y coordinar las acciones tras el grave incidente.