Tendencias de consumo: El ranking de productos tecnológicos más vendidos en el primer semestre de 2026

WOM Dataholics reveló cuáles fueron los celulares y accesorios tecnológicos preferidos por los consumidores durante la primera mitad de 2026. Entre los audífonos, los modelos con cable ocuparon los dos primeros lugares del ranking.

Los teléfonos de gama media siguen marcando la pauta en el mercado chileno. Así lo revela el más reciente reporte WOM Dataholics, que analizó las preferencias de compra de sus clientes durante el primer semestre de 2026 y elaboró un ranking con los smartphones, wearables y audífonos más vendidos del período.

En la categoría de smartphones, el Motorola Moto G35 5G de 256 GB encabezó las ventas, seguido por el Xiaomi Redmi 15 5G y el Motorola Moto G56 5G, consolidando el predominio de equipos que combinan conectividad 5G, mayor capacidad de almacenamiento y una propuesta de valor competitiva.

También figuran en el listado modelos de Honor, Samsung y Apple, cuyo iPhone 15 se ubicó en el noveno lugar del ranking. Según Felipe Ayala, gerente de Terminales de WOM, este comportamiento refleja un consumidor cada vez más dispuesto a invertir en equipos de mejor desempeño. “El smartphone se ha consolidado como la herramienta central de nuestro día a día, por lo que vemos una mayor disposición de los usuarios a destinar un mayor presupuesto a la tecnología que los acompaña. Esto se ha reflejado en un crecimiento del 30% en la inversión que realizan nuestros clientes al adquirir sus equipos celulares”, explica.

Esta mayor inversión también ha impactado en los ciclos de renovación. De acuerdo con el análisis de WOM, los usuarios están conservando sus teléfonos durante más tiempo, extendiendo el recambio de equipos hasta un promedio de entre 24 y 36 meses.

El regreso de los audífonos con cable

El estudio también muestra un cambio llamativo en la categoría de accesorios. Los Apple EarPods USB-C y Apple EarPods Lightning, ambos con cable, ocuparon el primer y segundo lugar entre los audífonos más vendidos, superando a modelos inalámbricos de Xiaomi y Sony. Además, las ventas de audífonos con cable se duplicaron durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior.

“Muchos usuarios valoran la confiabilidad de no depender de una batería y la seguridad de no perderlos con facilidad. Al mismo tiempo, estamos viendo un fenómeno impulsado por las nuevas generaciones, donde los audífonos con cable también se han transformado en un accesorio estético”, señala Ayala.

En wearables, los consumidores privilegiaron dispositivos de Xiaomi y Huawei. Los modelos Redmi Watch 5 Active, Redmi Watch 5 Lite, Huawei Watch Fit 4 y Huawei Watch GT 6 lideraron las preferencias, reflejando el creciente interés por construir un ecosistema tecnológico que complemente el uso del smartphone.

Ranking WOM: los productos más vendidos del primer semestre de 2026

Smartphones

Motorola Moto G35 5G 256 GB Xiaomi Redmi 15 5G 256 GB Motorola Moto G56 5G 256 GB Honor 400 Smart 5G 256 GB Xiaomi Redmi Note 15 5G 256 GB Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB Samsung Galaxy A26 5G 128 GB Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512 GB Apple iPhone 15 5G 128 GB Honor X5c 4G 128 GB

Wearables

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Huawei Watch Fit 4 Huawei Watch GT 6 (41 mm)

Audífonos