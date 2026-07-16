Reino Unido a Messi y compañía: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”

Desde la oficina del primer ministro dejaron en claro que desea “mucha suerte a Argentina y España en la final, especialmente a España”.

Reino Unido reiteró su llamado a la FIFA a investigar si la Selección de Argentina rompió las normas de la Copa del Mundo al desplegar una bandera que reivindica su soberanía en las islas Malvinas, luego de vencer a Inglaterra en las semifinales del certamen.

La portavoz del primer ministro, Keir Starmer, declaró que “puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas (Falkland) sin duda lo son“.

En esta línea, dejó en claro que “nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”, que está bajo soberanía de Reino Unido desde 1833 y que fue ratificada en un referéndum realizado en el territorio insular en 2013 con un 92% de los votos.

La portavoz reiteró que Starmer desea “mucha suerte a Argentina y España en la final, especialmente a España”.

Esto se suma a lo expresado por el ministro de Ciencia, Peter Kyle, quien declaró a la BBC que lo realizado por Lionel Messi y sus compañeros “fue totalmente inapropiado. La política debe mantenerse al margen del fútbol”.

“Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva“, puntualizó Kyle, que dejó en claro que “uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol”.