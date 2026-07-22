La ofensiva UDI-Libertarios contra la marcha atrás del Gobierno para juzgar a adolescentes como adultos

Los cambios que el Gobierno preparaba para la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente mantienen expectante a un sector del oficialismo. Y es que pese a que luego del homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo a fines de junio, había trascendido que el Ejecutivo alistaba una indicación a un proyecto de ley para que los adolescentes de 16 y 17 años fueran juzgados como adultos, tal mecanismo fue desechado.

Según reveló La Tercera, el ministro de Justicia Fernando Rabat desistió de esa idea luego de reunirse con alcaldes y expertos en la legislación vigente. En lugar de ello, avanzó en enmiendas consistentes en, por ejemplo, que los menores de edad condenados pasen a un penal administrado por Gendarmería al cumplir 18 años.

No obstante, diputados del Partido Nacional Libertario y de la UDI, de signo no oficialista y parte de la alianza de Gobierno, respectivamente, mostraron su desacuerdo con que Rabat desistiera de la indicación que pretendía juzgar a menores como adultos.

“Una de las principales preocupaciones que hoy tienen los chilenos es la sensación de impunidad frente a los delitos cometidos por los menores de edad, sobre todo los adolescentes. Cuando un joven de 16 o 17 años participa en un homicidio o un secuestro, sabe que enfrentará sanciones mucho menores que un adulto. Y lo más grave es que esa realidad también está siendo aprovechada por las organizaciones criminales para reclutar cada vez con mayor frecuencia a quienes tienen esa edad”, reprocharon los diputados de la UDI Sergio Bobadilla, Eduardo Cretton y Jaime Coloma, junto a su par del PNL Hans Marowski.

Votarán en contra de la indicación

El diputado Marowski, en tanto, aseveró que “el Gobierno no puede retroceder en materia de seguridad. Cuando llega el momento de tomar decisiones difíciles, no puede acomodarse políticamente antes de enfrentar con firmeza la delincuencia. Esa falta de convicción le hace daño al país (…) Nosotros no estamos disponibles para seguir validando reformas tibias cuando los chilenos exigen decisiones firmes contra el crimen. En seguridad no se puede gobernar según encuestas ni las presiones de algunos alcaldes”.

Según transmitieron los parlamentarios, en caso de que el Gobierno no presente una indicación centrada en el rango etario de 16 a 17 años, rechazarán la propuesta cuando ésta regrese a su tercer trámite constitucional. Adicionalmente, anunciaron que impulsarán en rebajar de 14 a 13 años la edad de responsabilidad penal adolescente y conminaron al Ejecutivo a evaluar esta opción.