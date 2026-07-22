Mundial 2026: los cracks que conforman el once ideal de la FIFA y las estrellas que quedaron fuera

Kylian Mbappé, el máximo goleador del torneo y de la historia de la Copa del Mundo, no podía estar ausente del mejor equipo.

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No fue el arquero con menos goles en contra, ya que ese lugar lo ocupó el español Unai Simón con apenas uno en los ocho partidos que disputó el campeón del Mundial 2026, pero el caboverdiano Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, fue elegido como el portero en el once ideal que dio a conocer este miércoles la FIFA.

De hecho, el guardameta africano recibió cinco goles en los cuatro partidos que disputó en la cita más importante del fútbol mundial, pero pese a ello obtuvo el reconocimiento del organismo que preside Gianni Infantino debido a sus grandes actuaciones, entre las que se cuenta un empate en blanco con los futuros campeones.

Se trata del único representante de ese continente que forma parte del once ideal y, además del español Simón, dejó fuera de carrera al argentino Emiliano Dibu Martínez.

El once ideal de la FIFA y las estrellas que quedaron fuera

Tras la elección de Vozinha como arquero, la línea de defensores la conforman los laterales españoles Pedro Porro y Marc Cucurella, acompañados por los centrales Dayot Upamecano (Francia) y Lisandro Martínez (Argentina).

Entre los especialistas llamó la atención la ausencia del defensor español Pau Cubarsí, quien fue elegido como el Mejor Jugador Joven del torneo.

En la mitad de la cancha figuran tres europeos, con el inglés Jude Bellingham y el francés Michael Olise acompañando al español Rodri, ganador del Balón de Oro, que distingue al mejor jugador del torneo.

La delantera, en tanto, la conforman el argentino Lionel Messi, el noruego Erling Haaland, que anotó siete goles), y el francés Kylian Mbappé, que no solo se transformó en el goleador exclusivo del Mundial 2026 gracias a sus 10 anotaciones, sino que también es el máximo artillero en la historia de la competición con 22 tantos.

Entre las estrellas que no ingresaron al once ideal, que elaboraron los hinchas de todo el mundo a través de sus votos en la plataforma FIFA Play Zone, destacan el español Lamine Yamal, el inglés Harry Kane y el portugués Cristiano Ronaldo.