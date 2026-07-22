La confesión de Sedini que volvió a poner en entredicho a los asesores del presidente Kast

Ni al presidente Kast ni a sus ex compañeros de gabinete. En su primera aparición pública tras abandonar el Gobierno, la ex ministra vocera Mara Sedini apuntó contra el segundo piso que lidera el jefe de asesores del mandatario, Alejandro Irarrázaval.

En una entrevista emitida por el programa Sin Filtros, donde primeramente ganó notoriedad política, Sedini describió una disputa de poder interna en La Moneda en la cual se habría intentado mermar su posición y gestión como vocera. “Había intenciones, antes de que asumiéramos, de quitarme el piso o a otros ministros, quitar la independencia y el poder que tienen los ministros. Esto demostraba que alguien estaba tratando de erosionar el poder de los ministros (…) Alguien quiso decir que la ministra vocera estaba a la misma altura que los jefes de prensa”, acusó Sedini.

Cuando se le consultó quién era esta persona, la exministra aseguró no tener idea. Sin embargo, con el correr de los minutos —y tras insistir en la idea de zancadillas internas— Sedini instó a “hacer el ejercicio” de pensar quién sería “favorecido” con la pérdida de poder de los ministros. En otro pasaje de la entrevista, la ex vocera relató un incómodo episodio en que “una de las tres personas más poderosas” del Ejecutivo la emplazó a “actuar” en sus intervenciones públicas apelando a que “este es el gobierno de los fomes”.

En el oficialismo evitaron hace eco de las declaraciones y subrayaron que pocas personas compartieron instancias con Sedini y el resto del círculo de hierro del presidente. De hecho, la sensación es que el intercambio que relató Sedini habría sido en una instancia como el comité político cerrado o quizá una reunión bilateral entre la ministra y asesores. Eso sí, las miradas apuntan directamente a Irarrázaval, quien junto a los ministros Alvarado y Quiroz, es la persona con más ascendencia con el presidente Kast.

Alejandro Irarrázaval junto al ministro Alvarado.

En La Moneda también se intentó bajar el perfil a la reaparición de Sedini. La reflexión fue que la pauta noticiosa sigue volcada casi en su totalidad a la emergencia climática y que en la política todos los esfuerzos están puestos en sacar adelante la megarreforma del Congreso, lo que podría ocurrir este mismo miércoles. En ese sentido, en La Moneda se consideró que no valía la pena salir a hacer una contención de daños más robusta. Alvarado, jefe de gabinete, aseguró no haber escuchado la entrevista, mientras que el ministro José García se limitó a decir “no es una buena idea” ventilar situaciones internas del gobierno.

De todas formas, fuentes del sector apuntan a que la exministra logró reabrir la controversia sobre el diseño con el que el presidente Kast decidió gobernar.

Irarrázaval, en los primeros meses de administración, funcionó como una especie de ministro en la sombras coordinando gestiones entre ministerios, reuniéndose con partidos y gestionando crisis (como el conflicto entre Paulina Núñez y el ministro Iván Poduje). Ese rol fue puesto en duda incluso por otro cercano al presidente, Arturo Squella, quién cuestionó las atribuciones del jefe de asesores.

De todas formas, en el oficialismo aseguran que la situación fue corregida tras el último cambio de gabinete, cuando Sedini salió del cargo. Ahí, Alvarado logró empoderarse aún más en su rol de jefe indiscutido del gabinete al asumir la Segegob y las vocerías oficiales, mientras que Irarrázaval se ha remitido más a la comunicación directa con el presidente y los jefes de contenidos dejando de lado la comunicación con los ministros.

Quien también fue blanco de las críticas de Sedini fue el equipo más cercano al presidente Kast. La exvocera dio las explicaciones de uno de sus episodios más incómodos: cuando aseguró que Galvarino Apablaza estaba “condenado” en medio del fallido proceso de extradición desde Argentina.

Sedini apuntó a una minuta que se le hizo llegar desde Presidencia, repartición que está encargada de Catalina Ugarte, jefa del gabinete presidencial y María Paz Fadel, jefa de comunicaciones. Esta última, según relatan en La Moneda, es la encargada de la confección de minutas que llegan a los ministros junto al jefe de contenidos del segundo piso, Cristián Valenzuela.