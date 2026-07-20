Argentina campeón, pero de malos perdedores: pelea de sus jugadores y “feo gesto” en ceremonia de premiación del Mundial 2026

Los jugadores argentinos están siendo blanco de críticas por su actitud tras perder la final del Mundial, donde “dieron la espalda” a los campeones.

Si bien España se coronó campeón por ganar la final del Mundial 2026, Argentina no se quedó atrás, ya que también fueron campeones, pero de malos perdedores.

En suelo hispano se ha desatado la molestia por la actitud del cuadro trasandino por “boicotear” la ceremonia de premiación, debido a que en el momento de reconocimiento a los campeones, los jugadores de la Albiceleste dieron la espalda y no aplaudieron a los ganadores.

Uno de los medios que registró este momento fue el Carrusel Deportivo, de la cadena SER, que tituló el hecho como “boicot de Argentina”. En esa línea, detallaron que “los jugadores de Lionel Scaloni sorprendieron dejando una imagen poco usual en la derrota”.

Esto, porque los futbolistas dieron la espalda a la entrega del trofeo y se quedaron mirando hacia una de las gradas del MetLife Stadium, lo cual fue calificaron como un “feo gesto” de los argentinos.

La pelea de los jugadores de Argentina tras el pitazo final

Antes de ello, un fuerte altercado se produjo tras el pitazo final, cuando el banco de España ingresó al terreno de juego para celebrar la obtención de la Copa del Mundo junto a sus compañeros.

Fue ahí cuando un grupo de futbolistas españoles pasó al lado de Nahuel Molina, quien golpeó con el puño al mediocampista y Balón de Oro del Mundial, Rodri.

Esto provocó la reacción del europeo y dio origen a una serie de empujones entre jugadores de ambas selecciones. Eric García intervino para separar, pero todo se tensionó aún más cuando apareció Leandro Paredes, quien lo empujó agarrándolo del cuello. No contento con ello, el volante agredió a Gavi, que también terminó en el suelo.

Frente a esto, el árbitro expulsó a Paredes, y ahora la FIFA deberá decidir si corresponde aplicar nuevas sanciones disciplinarias a los jugadores involucrados.

Por si fuera poco, afuera de la cancha también hubo incidentes, donde al menos 10 familiares de futbolistas de la Albiceleste fueron detenidos por verse involucrados en empujones y discusiones en las gradas, según consignó el medio colombiano Caracol.