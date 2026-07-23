La U cerró dos refuerzos, Colo Colo suma nombres y la UC no se apresura: así va el mercado de pases de los tres grandes

Colo Colo intensifica la búsqueda de un arquero, donde suenan varios seleccionados internacionales. Respecto a las universidades, la U sumó a dos extranjeros, mientras que en la UC su DT no ha sido muy optimista sobre la ventana invernal.

Este fin de semana se reanuda la Liga de Primera del fútbol chileno en pleno desarrollo del mercado de pases, donde la U de Chile ya ha cerrado un par de refuerzos; Colo Colo sigue sin caras nuevas, pero continúa sumando nombres para buscar; y la Universidad Católica no presenta mayores novedades, a pesar de que tienen Copa Libertadores para el segundo semestre.

U de Chile: el único de los tres grandes con refuerzos confirmados

Durante la semana, Universidad de Chile presentó a Gonzalo Reyna como su primer refuerzo. El extremo derecho de 20 años llegó en calidad de préstamo desde Racing de Avellaneda, tras defender la camiseta de Boston River de Uruguay.

Club Universidad de Chile.

Tras ello, este jueves arribó el segundo fichaje de la U: Valentín Gauthier. La incorporación del defensor uruguayo también se dio a través de una cesión, desde el León de México.

“Estoy contento de llegar al país, de llegar a un club grande como la U y contento con eso”, afirmó esta mañana en el aeropuerto. Después de realizarse los exámenes médicos, el defensa expuso: “Hice toda la pretemporada allá en León, me vengo preparando como si fuera a jugar mañana, así que desde ese lado, físicamente llego muy bien”.

“(La U) es un equipo muy grande, muy lindo y merece cosas buenas”, añadió Gauthier.

Colo Colo intensifica la búsqueda de un arquero

En el presente mercado, Colo Colo ha priorizado la búsqueda de un arquero. De hecho, en un momento tuvo cerrado al uruguayo Santiago Mele, quien finalmente cambió de opinión y atajará para Independiente de Avellaneda.

Ante esto, son varios los nombres que suenan. Uno de los que toma más fuerza es el argentino Luis Ingolotti de Atlético Tucumán. No obstante, tiene contrato hasta diciembre, por lo que el Cacique debería pagarle al equipo trasandino para quedarse con su pase.

También fueron ofrecidos Vozinha, el aquero sensación de Cabo Verde, pero finalmente su opción parece diluirse. El nombre de Sergio Rochet es otro de los que está sobre la mesa. El charrúa que jugó el Mundial 2026 no está siendo muy considerado en el Inter de Porto Alegre, lo cual podría abrir una puerta a un eventual fichaje, aunque su alto suelto también es un factor a considerar.

Desde el fútbol colombiano, surgen los nombres de Andrés Salazar, agente libre tras su último paso por Águilas Doradas, y Guillermo de Amores, uruguayo que terminó contrato con Millonarios.

Últimamente se añadió una figura más a la lista: el seleccionado peruano, Pedro Gallese, que actualmente juega en Deportivo Cali y también ha sido vinculado a Alianza Lima.

Instagram, Pedro Gallese.

Por otro lado, la dirigencia alba recibió un portazo en su intención de cerrar el fichaje de Diego Valdés. Esto, debido a que Vélez Sarsfield no quiere dejarlo partir y el entrenador Gustavo Barros Schelotto fue enfatizo en confirmar que cuenta con él. “Voy a contar por ahora con él. No hay ninguna novedad de posibles salida. Hoy los tengo en mi cabeza (tanto Valdés como Tobías Andrada)”, aseveró.

¿Qué sucede con la UC?

La UC es el único de los tres grandes que tendrá competencia internacional el segundo semestre, por lo que es imperioso que se puedan reforzar. Sin embargo, se han mantenido fuera del mercado y lejanos a los rumores sobre eventuales arribos a la tienda cruzada.

“Está difícil, queremos jerarquizar el plantel y no es sencillo por un montón de aspectos. Cuando buscas un futbolista con cierto nombre a veces no interesa el mercado, a veces no se dan los números. Siempre son cosas difíciles de destrabar. No soy muy optimista, ojalá se pueda dar, pero no soy optimista”, declaró Daniel Garnero, con cierta resignación.

“Me ilusiono y soy muy optimista, creo mucho en lo que podemos dar como plantel y en conformar el mejor equipo posible. Estamos muy ilusionados con que vamos a tener un semestre exigente, pero muy bueno también”, agregó.

Respecto a los rumores, recientemente se dio a conocer que el defensor chileno del Lecce de Italia, Matías Pérez, estaría en carpeta. Según consigna Punto Cruzado, el futbolista tiene contrato hasta 2028, pero podría salir a préstamo debido a la escasa continuidad que ha tenido en el fútbol italiano.