La nueva arista del caso Hermosilla y su “ex informante” de la PDI que será investigada por la Fiscalía de Arica

Entre las conversaciones entre Hermosilla y el exPDI, hay informes de inteligencia e información sobre un viaje realizado por Daniel Jadue al extranjero.

Los chats del abogado Luis Hermosilla siguen sumando nuevas aristas de investigación. Conversaciones entre el penalista y el ex inspector general de la Policía de Investigaciones Paulo Contreras, serán investigadas por la Fiscalía Regional de Arica.

Según reveló Informe Especial, la Fiscalía Nacional adoptó la decisión de investigar esta denuncia presentada por los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, en vista del alcance que pueda tener el caso y ante la posibilidad de que la información que entregó Contreras cuando era miembro activo de la PDI esté protegida por la Ley de Inteligencia.

Los diálogos entre ambos, que se remontan entre 2018 y 2023, fueron revelados a inicios de este mes por el medio digital Reportea y causaron la renuncia de Contreras al cargo que tenía en la Agencia Nacional de Inteligencia. Varias de las conversaciones tuvieron lugar en momentos en que Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior.

Entre los datos entregados por Contreras a Hermosilla se cuenta un viaje que realizó Daniel Jadue a Punta Cana junto a su pareja, informes secretos con supuestos aspectos negativos de las hojas de vida del actual general director de Carabineros Marcelo Araya, y uno de sus antecesores, Mario Rozas, antecedentes sobre una mujer que había ingresado al país con una nueva variante del Covid-19 y un documento ligado a la causa por corrupción en la que estaba imputado un hijo del exministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama del mismo nombre.

Las conversaciones dejan entrever que los datos más sensibles, como el informe de inteligencia sobre las hojas de vida de los generales, eran compartidos por Contreras mediante Telegram. De momento, según consigna el citado medio, no hay información sobre los mensajes en esta última aplicación.