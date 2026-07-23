Qué es el anatocismo y por qué se convirtió en tema de debate político en el marco de la megarreforma

El Ejecutivo ratificó que si el veto a la indicación parlamentaria que lo prohíbe no prospera en el Congreso, recurrirá al Tribunal Constitucional.

La decisión del Ejecutivo de vetar la indicación parlamentaria que prohíbe el anatocismo en el marco de la discusión de la megarreforma acaparó los titulares este jueves, pero pese a que gran parte de los chilenos mantienen deudas con bancos o instituciones financieras, son pocos, salvo economistas o abogados, los que comprenden su significado.

El pasado 16 de julio, el Senado aprobó todo el Proyecto de Reconstrucción Nacional, incluida la referida indicación, lo que llevó a que la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, alertara a la Cámara de Diputados sobre sus riesgos para el mercado financiero.

De hecho, Costa planteó que una prohibición tan amplia del anatocismo no tiene precedentes en la experiencia comparada internacional.

Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó que “la indicación propuesta es similar a otras iniciativas legales que han sido desestimadas o archivadas en el pasado, debido a que se han considerado perjudiciales para el funcionamiento del mercado financiero“, y “limita la variedad de productos financieros disponibles, afectando productos de ahorro y alternativas y posibilidades de reestructurar créditos”.

Para el presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), José Manuel Mena, en tanto, se trata de una “medida populista, simplemente para aparecer en algunas fotos“, y que no cuenta con base técnica.

Qué es el anatocismo y por qué es tema de debate político

Si bien se puede explicar que el anatocismo corresponde al cobro de intereses sobre intereses, es decir, cuando los intereses generados por una deuda se suman al capital inicial, resulta más fácil comprenderlo con un caso concreto.

Por ejemplo, si una persona debe $10.000 a un interés de 10% anual, al cabo de un año la deuda llega a $11.000. Si en ese plazo no paga, la duda que surge es sobre qué monto se calcula el interés del segundo año.

Si no se aplica el anatocismo, el cálculo se repite siempre sobre los $10.000 originales y la deuda crece de forma lineal. En cambio, con anatocismo el interés impago se suma al capital y el año siguiente el cálculo parte de $11.000, por lo que la deuda crece de forma compuesta, como una bola de nieve.

De acuerdo con lo indicado por los expertos, se trata del mismo mecanismo que hace crecer una libreta de ahorro con interés compuesto, en este caso aplicado a una deuda.

Respecto de por qué es tema de debate político, fueron diputados del PPD los que impulsaron la indicación parlamentaria para prohibir el anatocismo en el texto del proyecto insigne del Gobierno.

La propuesta aprobada reemplaza el artículo 9° de la Ley N° 18.010 y establece que “no se podrá estipular, en ningún caso, el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación. Los intereses capitalizados con infracción de lo dispuesto en el inciso anterior serán inoponibles al deudor y no tendrán efecto alguno”.

Anatocismo enfrenta al oficialismo y la oposición

El debate político en torno a la indicación enfrenta al oficialismo y la oposición, ya que, mientras desde el PPD se defiende con el argumento de que obligaría a mostrar el costo real del crédito en la tasa, en lugar de esconderlo en la capitalización de intereses, desde Renovación Nacional aumentan las presiones para que se vete la norma.

En todo caso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó esta jornada que el Gobierno presentará un veto supresivo en lo relacionado a la norma que elimina el anatocismo.

Pero, además, el Ejecutivo ratificó que si el veto no prospera en el Congreso, recurrirá al Tribunal Constitucional y alegará su inconstitucionalidad.