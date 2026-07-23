VIDEO – Más de $100 millones en el operativo: revelan cómo quedó el refugio que albergó a “El Chino” y las dos educadoras en el Cajón del Maipo

Tras el rescate, un registro mostró las condiciones en que quedó el refugio de alta montaña donde permanecieron aislados durante el intenso temporal.

Nuevos antecedentes surgieron tras el exitoso rescate de Manuel “El Chino” Orellana (33), Martina Núñez (21) y Magdalena Retamal (31), quienes permanecieron varios días aislados en un refugio en la cordillera del Cajón del Maipo producto del sistema frontal que afectó a la zona.

Mientras continúan las repercusiones por el caso, desde la Municipalidad de San José de Maipo entregaron una estimación del costo que habría significado el amplio operativo desplegado para encontrarlos.

Felipe Armijo, director de Seguridad Pública del municipio, explicó que el procedimiento movilizó una gran cantidad de recursos estatales y señaló que “hay rescates anteriores en los cuales han bordeado 600 millones de pesos, casi los 1.000 millones de pesos. El de ayer no te lo sabría cuantificar, pero fácilmente puede haber superado los 100 millones de pesos”.

Asimismo, enfatizó que “esto es un gasto enorme que realizó el Estado de Chile para hacer este rescate”.

La autoridad también advirtió que la emergencia pudo tener un desenlace mucho más grave e hizo un llamado a extremar las medidas de seguridad antes de ingresar a la montaña.

“El día de ayer hubo muchísimos recursos del Estado; participó el Ejército, bomberos, carabineros, el GOPE con su patrulla especial, mucho voluntariado (…) de verdad fue un despliegue muy amplio; helicópteros, motos de nieve. La idea es que aprendamos de esto”, manifestó.

Además, recordó la importancia de respetar las restricciones establecidas para el acceso a sectores cordilleranos.

“Hasta las 14:00 de la tarde se sube a la montaña y desde las 15:00 son los regresos. Eso también hay que respetarlo, hay que aprender de esto, porque sino se genera un atochamiento y un caos vehicular, donde hemos visto en años anteriores en Farellones, que había un colapso vial y la idea es que no se repita”.

Revelan cómo quedó el refugio que albergó a “El Chino” y las dos educadoras en el Cajón del Maipo

Tras el rescate, las Termas Valle de Colina difundieron un registro donde se aprecia el interior del refugio de alta montaña que dio protección a los tres excursionistas durante los días de aislamiento.

En las imágenes se observan botellas de vino y pisco, latas de cerveza, alimentos como atún, jurel, huevos y una olla con fideos preparada, además de varias frazadas utilizadas durante la emergencia.

Desde el recinto explicaron que el lugar cuenta con provisiones destinadas precisamente a enfrentar situaciones de emergencia en la cordillera y aclararon que no se trata de un refugio público, sino de una vivienda perteneciente a la familia Covarrubias, equipada con alimentos, agua potable, ropa de abrigo y otros insumos para este tipo de contingencias.