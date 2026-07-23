Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer sería bueno que lo escuchara el médico”

AGENCIA UNO

El arzobispo Fernando Chomali expresó su postura respecto al proyecto de diputados libertarios de prohibir a las mujeres acogerse a la interrupción del embarazo bajo la tres causales si no escuchan el latido del feto.

En entrevista con La Tercera, el arzobispo de Santiago reiteró su rechazo al aborto, aún bajo las tres causales, junto con plantear que el médico debería ser quien escuchara los latidos del feto.

Sin embargo, Chomali hizo un mea culpa por haber expresado una opinión frente a la polémica sin haber tomado conocimiento del proyecto presentado por el diputado Cristóbal Urruticoechea.

“Voy a decirlo acá con mucha libertad, yo escribí un tuit al respecto y estoy muy arrepentido de haberlo enviado, porque en vez de generar diálogo… (Decía) que toda madre debiese alegrarse de escuchar el latido del corazón, que seguramente pasó con nuestra madre, y que a las mujeres hay que acompañarlas en un drama tan terrible como es verse enfrentada a las tres causales, algo así, pero una cosa terrible y a mí me duele haber sido fuente de división en ese sentido”, declaró el cardenal Chomali.

Pero Fernando Chomali apuntó que mantiene su postura contraria a la interrupción del embarazo, ya que “yo pienso que esas tres causales no deberían existir, porque hay experiencia, que nosotros conocemos muy de cerca, cuando tú acompañas a una mujer que sufre un drama horroroso, que yo jamás voy a poder entender, en eso soy muy honesto, pero la experiencia dice, cuando las personas acompañan a alguien que se siente sola, desamparada, con un drama terrible, como puede ser la violación, una cosa espantosa, como puede ser un feto que viene con serios problemas de malformación, o cuando hay un riesgo, volver a reconocer lo que significa el cuidado del otro, cuando hay apoyo médico, psicológico, espiritual, económico, las mujeres se sienten más acompañadas y desisten de eso”.

“Lo otro que a mí me duele, y lo digo acá con mucha libertad, es que hayan médicos que se presten para realizar un aborto, eso lo encuentro terrible, yo pienso que en vez de mostrarle el latido del corazón a una mujer que está en una situación muy muy difícil, muy compleja, que yo reconozco, pienso que sería muy bueno que ese latido lo escuchara un médico que se comprometió a curar, a sanar, a preocuparse de la vida”, puntualió.