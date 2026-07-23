Las razones de Iván Poduje para remover a la encargada nacional de reconstrucción del Minvu

Desde el Minvu precisaron que la profesional estaba a cargo de la reconstrucción de manera interina tras la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a cargo de Iván Poduje, removió a Claudia Urrutia de su cargo de encargada nacional de la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso.

Según consignó La Tercera, la salida de Urrutia se da por razones técnicas, ya que el proceso de reconstrucción quedó en manos del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso.

Respecto al futuro de Claudia Urrutia, que lleva en la cartera más de una década, fue derivada a la División de Políticas Habitacionales

Junto con ello, desde el Minvu precisaron que la profesional estaba a cargo de la reconstrucción de manera interina tras la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.

La propia funcionaria se refirió a su situación y expresó que “se ha realizado un gran trabajo en Valparaíso con las familias damnificadas que lamentablemente se ve ensuciado por la constructora San Sebastián y la EP Social Arquitectura. Esta es la noticia que realmente importa darle respuesta a las familias”.