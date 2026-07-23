EE.UU. aplica arancel de 12,5% a productos chilenos tras cuestionar controles contra el trabajo forzoso

La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos tras una investigación que involucró a 60 economías.

Estados Unidos confirmó la aplicación de un arancel adicional de 12,5% a productos chilenos, luego de una investigación internacional relacionada con las medidas adoptadas por distintos países para impedir la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso.

La determinación fue comunicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), organismo que señaló que Chile quedó incluido dentro del grupo de economías sometidas al tramo más alto de esta nueva tarifa, junto a países como Brasil, Perú, Colombia, China e Israel. En total, el proceso consideró a 60 países que representan cerca del 99,4% de las importaciones estadounidenses.

Desde el organismo estadounidense indicaron que la decisión responde a una evaluación sobre los mecanismos utilizados por cada nación para combatir este tipo de prácticas. “Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer.

Ante el anuncio, la Cancillería chilena cuestionó la medida y sostuvo que no refleja la situación del país. “El Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.

Además, desde el Ejecutivo recalcaron que Chile cuenta con normas laborales y compromisos internacionales en esta materia, y aclararon que la resolución estadounidense no señala que el país exporte productos fabricados con trabajo forzoso. “La resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso, ni tampoco identifica productos chilenos específicos bajo esta condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense”.

Los nuevos aranceles comenzarán a regir desde las 00:01 horas del 24 de julio (hora del Este de Estados Unidos). La medida contempla algunas excepciones para productos considerados estratégicos, materias primas cuya falta pueda afectar el suministro interno o bienes que no puedan ser producidos en cantidades suficientes dentro del mercado estadounidense.