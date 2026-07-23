El municipio de Lo Barnechea advirtió que la combinación de nieve, alto flujo vehicular y buses de gran tamaño podría complicar el acceso a Farellones durante los días de mayor afluencia.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, manifestó su preocupación por el tránsito de buses de hasta 10 metros de largo en la Ruta G-21, principal acceso a Farellones y a los centros de esquí de la zona.

A través de un correo enviado al seremi de Transportes de la Región Metropolitana, pidió revisar la medida al considerar que las condiciones actuales de la vía representan un riesgo para la seguridad y la circulación.

Alcalde Alessandri alerta que viajes a Farellones podrían tardar hasta cinco horas

El jefe comunal sostuvo que la acumulación de nieve y el sistema frontal han reducido el espacio disponible en la calzada, dificultando las maniobras de vehículos de gran tamaño en un camino de montaña que, cada invierno, registra una alta congestión. Incluso advirtió que, si no se adoptan cambios, podrían producirse tiempos de viaje de hasta cinco horas para quienes intenten subir a la cordillera.

En su mensaje a la autoridad regional, Alessandri calificó la autorización como “equivocada y riesgosa”, argumentando que el ancho reducido de la ruta y el menor radio de giro incrementan las posibilidades de bloqueos y accidentes.

Asimismo, insistió en que el límite debería mantenerse para buses de menor longitud. “Sostenemos que 8 metros de largo permite transportar personal y turistas y minimiza el riesgo de incidentes con la circulación en la ruta, bloqueos y accidentes. El tamaño sí importa”, enfatizó.

La advertencia surge en medio del aumento de visitantes que buscan llegar a la nieve durante la temporada invernal, mientras continúan las críticas por la falta de mejoras estructurales en la Ruta G-21, un camino que año tras año enfrenta extensos tacos durante los días de mayor afluencia.