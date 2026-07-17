“Es factible”: qué se sabe de la oferta de Colo Colo a Vozinha, arquero viral del Mundial 2026

Colo Colo habría hecho un ofrecimiento formal al arquero de Cabo Verde, quien espera “encontrar un equipo que me quiera como futbolista, no como figura de marketing”.

En las últimas horas, ha tomado fuerza la posibilidad de que el arquero de Cabo Verde, Vozinha, llegue a Colo Colo para disputar la segunda rueda de la Liga de Primera.

El portero más viral del Mundial 2026, torneo en el que destacó con grandes actuaciones que permitieron a su selección avanzar hasta dieciseisavos de final, podría convertirse en el nuevo refuerzo de los albos.

Lo cierto es que el Cacique se encuentra buscando a un arquero, ante la necesidad de suplir a Fernando de Paul y pelear el puesto con el joven Gabriel Maureira. De hecho, el club actualmente tiene disponible un cupo de extranjero, el cual sería utilizado para cubrir dicha posición.

El ofrecimiento de Colo Colo a Vozinha

Bajo este contexto, Colo Colo realizó una oferta a Vozinha en las últimas, horas, según consigna El Mercurio, cuyo contrato sería por un año y medio.

“Está sin club, lo que lo hace factible”, señalan desde Blanco y Negro respecto a la posibilidad de fichar al caboverdiano de 40 años.

En este marco, el periodista argentino especialista en mercado de pases, Germán García Grova, afirmó en su cuenta de X: “Colo Colo realizó una oferta formal por Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue la figura de su equipo en el Mundial. El jugador ve con buenos ojos jugar en el equipo chileno, según me confirman directivos del club”.

Mientras busca equipo, Vozinha se ha referido a las supuestas ofertas que le han llegado. “Es lo primero que quiero resolver porque amo el fútbol. Estar aquí a los 40 años… y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más”, expuso en diálogo con la cadena CBS.

“Todo dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar. Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing”, agregó el golero, quien tiene cerca de 30 millones de seguidores en Instagram, red en la que figura como el portero de fútbol más seguido del mundo.