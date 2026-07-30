Alejandro Tabilo disputa hoy los octavos de final del ATP de Washington: a qué hora y dónde verlo

En caso de ganar el partido, en cuartos de final tendrá que enfrentar al ganador del duelo entre el francés Ugo Humbert (29°) y el estadounidense Ben Shelton (8°).

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Para el cuarto turno del court John Harris, en el estadio William H.G. FitzGerald Tennis Center, está programado el partido en el que este jueves 30 de julio Alejandro Tabilo (30°) enfrentará al francés Terence Atmane (56°), por los octavos de final del ATP 500 de Washington.

Será la primera vez que el chileno enfrente al europeo, quien sorprendió a los aficionados tras eliminar al local Frances Tiafoe (19°), sexto cabeza de serie.

Por su parte, Tabilo llegó a esta instancia luego de derrotar en tres sets al neerlandés Tallon Griekspoor (67°) y, en caso de derrotar al galo, en cuartos de final tendrá que enfrentar al ganador del partido entre el francés Ugo Humbert (29°) y el estadounidense Ben Shelton (8°), segundo cabeza de serie en el torneo estadounidense.

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo

De acuerdo con lo informado, el partido entre la primera raqueta de Chile y el francés Atmane se disputará no antes de las 16:30 horas de Chile.

El duelo entre Alejandro Tabilo y el galo por el ATP 500 de Washington no será transmitido a través de la televisión, aunque quienes deseen verlo podrán hacerlo mediante la plataforma de streaming de Disney+.