Duro revés para Alejandro Tabilo en Wimbledon: sufre dolorosa derrota y cierra una gira de pasto para el olvido

El tenista chileno cayó en sets corridos y dijo adiós al tercer Grand Slam de la temporada. Ahora, se prepara para la gira europea de arcilla.

Alejandro Tabilo (33°) sufrió un duro golpe y quedó eliminado en la primera ronda de Wimbledon 2026, cerrando una gira de césped para el olvido.

La primera raqueta nacional sucumbió ante el polaco Kamil Majchrzak (45°) por 6-3, 7-5 y 7-5 y dijo adiós al tercer Grand Slam del año en solo dos horas de partido.

Ambos llegaron a este duelo en contextos totalmente diferentes. La confianza del europeo está en las nubes, ya que recientemente ganó un torneo en pasto, mientras que el chileno venía de caer en los dos partidos que había jugado en esta superficie en la presente temporada, donde además no pudo ganar ningún set.

En este nuevo cruce, a Majchrzak le bastó solo un quiebre para llevarse la primera manga por 6-3. En el segundo capítulo, el polaco logró un break en el momento justo y se impuso por 7-5. El tercer set no fue diferente y el europeo selló su victoria y su pase a la segunda ronda.

El próximo desafío de Alejandro Tabilo tras ser eliminado de Wimbledon 2026

De esta forma, Alejandro Tabilo se retira de Wimbledon con 10 puntos ATP, los cuales le permiten escalar al casillero 31° del ranking live.

Ahora, Tabilo continuará su participación en la modalidad de dobles del torneo inglés, donde este miércoles jugará junto a Marcos Giron.

Tras ello, partirá con rumbo a Suecia para iniciar la gira europea de arcilla en el ATP 250 de Bastad, el cual se disputará a partir del 13 de julio.