“Involucra a todo el país”: ministro Quiroz descarta privatizar Codelco y abre puerta a alianzas privadas

Tras la propuesta de privatizar la minera estatal, el Gobierno marcó distancia y defendió la continuidad de Codelco como empresa pública.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó la privatización de Codelco y aseguró que la estatal seguirá bajo control del Estado, aunque abrió la posibilidad de incorporar capital privado mediante alianzas estratégicas para fortalecer la compañía.

Desde la Región de Atacama, el secretario de Estado sostuvo que “queremos decir que la posición del Gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en algún minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado”.

Además, remarcó que Codelco “es una empresa que tiene mucho símbolo y cualquier decisión involucra a todo el país y no es de un gobierno particular“.

Ministro Quiroz descarta privatizar Codelco

Quiroz explicó que el Gobierno está dispuesto a analizar distintas fórmulas para fortalecer las finanzas de la minera, incluyendo alianzas con inversionistas privados.

En ese sentido, señaló que “asociaciones con privados, eventualmente aporte de capital privado, por qué no”, y agregó que “hay que ser prácticos, hay que sacar a la compañía adelante y eso corre para muchas compañías estatales también“.

El ministro también dejó abierta la posibilidad de desprenderse de bienes considerados no esenciales para mejorar la situación económica de la empresa. “Quizás ventas de algunos activos que son prescindibles“, indicó, sin entregar mayores detalles sobre cuáles podrían ser esos activos.

Para cerrar el debate, Quiroz insistió en que cualquier medida buscará fortalecer a la estatal sin alterar su propiedad. “Codelco sigue siendo Codelco, así que tranquilo ahí”, concluyó.