“Las empresas públicas no están funcionando bien”: Squella propone vender Correos de Chile

El senador planteó que la empresa estatal de distribución debería evaluar un cambio de propiedad para modernizar su operación y asegurar su continuidad.

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó la discusión sobre el futuro de las empresas estatales y planteó la posibilidad de avanzar en una eventual venta de Correos de Chile, además de evaluar nuevos mecanismos de financiamiento para TVN.

En conversación con CNN Chile, Squella defendió la necesidad de revisar el funcionamiento de las empresas públicas y aseguró que existe un diagnóstico crítico sobre su desempeño.

En esa línea, afirmó que “para los técnicos es evidente: hay un diagnóstico de que las empresas públicas en Chile, en su mayoría, no están funcionando bien; dentro de ellas, una especialmente importante para el país, que es Codelco”.

Squella propone vender Correos de Chile

Junto a ello, Squella explicó que sus cuestionamientos sobre la venta de empresas estatales apuntan principalmente a aquellas compañías que, a su juicio, no han logrado ser competitivas bajo administración pública. En ese contexto, se refirió al caso de TVN y cuestionó su actual situación financiera.

Sobre la señal pública, el senador planteó la posibilidad de permitir el ingreso de recursos privados sin necesariamente perder el control estatal. “¿Me van a decir, en el fondo, que por el significado que tiene el canal de todos los chilenos no vamos a permitir que entren recursos de particulares que nos permitirían salvar el canal? Por supuesto que no”, señaló.

Asimismo, sostuvo que TVN mantiene un rol relevante dentro del sistema informativo del país, pero afirmó que se debe analizar cómo garantizar su funcionamiento. “Quizás esa es la razón por la cual se justifica que el Estado mantenga el control, parte de la propiedad, eso lo tendrán que ver ahí quienes toman las decisiones”, indicó.

En el caso de Correos de Chile, el parlamentario fue más categórico y aseguró que la empresa debería cambiar su modelo para enfrentar los desafíos actuales. “Yo, derechamente, para salvar la empresa, para que haya continuidad en el trabajo de esas personas e incluso puedan proyectarla en el tiempo, creo que tiene bastante más sentido simplemente venderla. No veo ninguna necesidad de mantener porcentaje alguno de una empresa como esa”, afirmó.

Además, propuso revisar el funcionamiento de las empresas portuarias estatales y cuestionó si es necesario mantener una administración independiente para cada terminal. Según planteó, podrían evaluarse modelos más centralizados para mejorar la eficiencia del sistema.