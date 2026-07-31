Tras renuncias, críticas y boicot de la UEFA: Infantino desiste de plan para privatizar el Mundial de Fútbol

La propuesta de Gianni Infantino de capitalizar los Mundiales con la llegada de privados encontró como gran escollo a la UEFA y sus propios asesores.

AGENCIA UNO

Gianni Infantino vive uno de sus peores momentos, luego que su propuesta para privatizar los torneos organizados por la FIFA, como los Mundiales masculinos y femeninos, además del Mundial de Clubes, encontrara el rechazo de la UEFA y Concacaf, las críticas de los hinchas e incluso la renuncia de “su mano derecha”.

Ante esto, el timonel del ente rector del balompié anunció que su controvertido plan para la llegada de privados a este tipo de certámenes no seguirá adelante.

Infantino argumentó que “el proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios”.

En esta línea, el dirigente reconoció que “se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”.

“Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará”, agregó el líder de la FIFA.

El boicot de la UEFA y la renuncia de su “mano derecha”

La propuesta de Gianni Infantino de capitalizar los Mundiales con la llegada de privados encontró como gran escollo a la UEFA, donde sus 55 asociaciones anunciaron que no participarían de los torneos organizados por la FIFA si esta idea se cristalizaba, con lo cual España no defendería la Copa del Mundo en el 2030.

“La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta“, precisó la UEFA en una declaración pública.

A esto se sumó la salida del ex presidente de la federación de EEUU y director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, quien aseveró que el plan de privatizar los Mundiales corresponde a una intención personal de Infantino y no del organismo.

“El proyecto que ha suscitado tanta polémica y debate no es un proyecto de la FIFA y mucho menos de la administración de la misma. Es el proyecto de una sola persona (…) Este proyecto no debe seguir adelante —por razones que ni siquiera son necesarias de enumerar—, sino que llegó el momento de que los dirigentes políticos del fútbol se planteen las preguntas adecuadas y tomen las decisiones correctas”, puntualizó Lamour, uno de los cerebros detrás del reciente Mundial desarrollado en Estados Unidos, Canadá y México.