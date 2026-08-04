Profesor de voleibol y debutó a los 26 años: 10 cosas que no sabías de Vozinha, el nuevo arquero de Colo Colo

El arquero caboverdiano de 40 años perfeccionó sus habilidades mirando videos en YouTube y firmó su primer contrato profesional a los 26 años. Ahora, defenderá al noveno club de su carrera, con el objetivo de sumar nuevos títulos a su palmarés.

Tras ser la sensación del Mundial 2026 y convertirse en el arquero de fútbol con más seguidores en el planeta, Vozinha fichó por Colo Colo esta semana, protagonizando uno de los traspasos más mediáticos del fútbol chileno en el último tiempo.

Considerando que tiene más de 40 años, el futbolista de Cabo Verde saltó a la fama de forma tardía, situación por la cual hay mucho por indagar en la vida y trayectoria del africano.

Por ello, aquí te contamos 10 curiosidades o cosas que no sabías de Vozinha, el nuevo arquero de Colo Colo, quien se espera que sea presentado en el Estadio Monumental ante más de 40 mil personas.

Profesional tardío: debutó a los 26 años

El inicio de la carrera de Josimar Dias en inusual. No se formó en cadetes y debutó en un equipo semiprofesional en 2007, defendiendo al Batuque FC de Cabo Verde. Ahí se mantuvo hasta el Mindelense.

Tras ser campeón en Mindelense en Cabo Verde, en 2012, con 26 años, dio el salto al extranjero y firmó su primer contrato profesional en el Progresso do Sambizanga, de la Primera División de Angola. Ahí jugó 30 partidos hasta el 2015, cuando se marchó a Europa para jugar en el FC Zimbru de Moldavia.

YouTube, su gran escuela

El fútbol en Cabo Verde era semiprofesional, situación por la cual tuvo que combinar el deporte con otras actividades. En este marco, el arquero ha dicho que durante su formación YouTube fue vital, donde se perfeccionó mirando videos para analizar la colocación y los reflejos de los porteros internacionales.

“Debido a la falta de entrenadores de porteros con formación técnica en Cabo Verde, aprendí a moverme en el arco en gran parte viendo videos de entrenamientos en YouTube. Hay cosas técnicas que, una vez que alcanzas cierto nivel, ya no se pueden arreglar; tengo muchos defectos que, si hubiera iniciado en un club profesional, los hubiera corregido”, expuso anteriormente.

Realiza clases de voleibol

Antes de saltar al estrellato, el arquero hacía clases de voleibol en Cabo Verde. Durante sus vacaciones en el país, con el objetivo de no perder forma física y ayudar a la comunidad, le enseñaba a los niños de la isla de San Vicente a jugar voleibol playa. De hecho, antes del Mundial 2026 el Instituto Reis tuvo que explicar que en este verano el portero no podría dar clases por su participación en el certamen,

“¿Razón? Va a resolver un pequeño compromiso llamado Campeonato Mundial de Fútbol. Todavía intentamos negociar… pero parece que por ahora este llamado campeonato mundial es más grande que nuestro instituto”, expusieron en aquel momento, con un toque de humor.

Los récords de Vozinha en el Mundial 2026

El Mundial 2026 le cambió la vida a Vozinha. Se convirtió en el jugador más viral del torneo, pasando de tener 50 mil seguidores a casi 30 millones en Instagram. Esto, tras su gran participación ante España, donde se lució con ocho atajadas.

En el certamen, se convirtió en el arquero más longevo en jugar en el debut de una selección en una Copa del Mundo, el portero de mayor edad en mantener la valla invicta en un debut en un Mundial y el tercer guardameta en mantener múltiples vallas invictas después de cumplir 40 años en la cita planetaria.

Su debut en una Copa del Mundo pudo llegar 12 años antes

Vozinha es internacional con Cabo Verde desde 2012, selección que debutó en Copas del Mundo este 2026. Sin embargo, el estreno pudo haberse materializado en Brasil 2014, torneo al que lograron la clasificación tras vencer a Túnez.

Sin embargo, esta historia tuvo un giro radical, ya que por la inclusión de un jugador suspendido, la FIFA tomó la decisión de eliminar a los tiburones azules del certamen, dejando a Vozinha sin poder debutar en el torneo.

Colo Colo es su noveno club y buscará su tercer título

Vozinha llega a Colo Colo proveniente del Chaves de Portugal, cuadro de la segunda división al que llegó en 2024.

Antes de ello, defendió las camisetas de:

Batuque (Cabo Verde) – 2009 a 2011.

Mindelense (Cabo Verde) – 2011 a 2012 y 2014 a 2015 (Un Campeonato Nacional 2015).

Progresso do Sambizanga (Angola) – 2012 a 2014.

Zimbru Chisinau (Moldavia) – 2015 a 2016.

Gil Vicente (Portugal) – 2016 a 2017.

AEL Limassol (Chipre) – 2017 a 2022 (Una Copa de Chipre 18/19).

Trencin (Eslovaquia) – 2022 a 2024.

Ahora, con los albos firmes en el primer lugar de la Liga de Primera, Josimar Dias buscará su tercer título profesional, con la posibilidad de sumar también la Copa Chile.

Un club nunca ha pagado por su traspaso

El caboverdiano arribó al Cacique en calidad de agente libre, tal como lo ha hecho en toda su carrera, ya que siempre que se cambió de club, lo hizo sin la necesidad de que haya un pago de por medio.

No es el único futbolista de su familia

El hermano de Vozinha también es futbolista: Delmiro Évora, de 37 años. Es defensa central y actualmente juega en Chipre. También defendió a la selección de Cabo Verde, pero no fue parte de la nómina que jugó el reciente Mundial. Por su parte, el otro hermano del arquero se dedica a un rubro totalmente diferente: es profesor de matemáticas en Brasil.

Su nombre está ligado al fútbol

El nombre real del meta es Josimar José Évora Dias, el cual tiene su origen en el Mundial 1986. Durante el torneo, su padre quedó maravillado con el delantero argentino Jorge Valdano, quien terminó coronándose como campeón del mundo. En este marco, quiso llamarlo igual que el atacante.

No obstante, esto no se pudo concretar, ya que las autoridades de Cabo Verde no permitían inscribir nombres extranjeros, por lo que la familia tuvo que buscar otra alternativa.

De esta forma, encontraron inspiración en otra de las figuras de aquella edición del Mundial: el brasileño Josimar, quien firmó grandes actuaciones jugando como lateral derecho.

¿Por qué su apodo es Vozinha?

Pese a que su nombre es Josimar, mundialmente es conocido como Vozinha, situación que obligó a Colo Colo a pedir una excepción en las bases para que el caboverdiano pudiera tener su apodo en la camiseta.

De acuerdo a la explicación del futbolista, la denominación tiene que ver con un homenaje que realiza a sus abuelos, ya que Vozinha significa “abuelito” o “abuelita”.

“Mi apodo viene de mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba en el ejército y mi madre siempre tuvo que trabajar para ganarse la vida. Así que me crie con mis abuelos“, comentó.

Tras ello, relató que de niño “era muy hábil con los pies, competitivo y rebelde, no me gustaba perder. Recibía muchos golpes y, cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado. Los otros chicos se burlaban de mí y decían que iba a quejarme con mis abuelos“.