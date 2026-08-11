“La FIFA cometería un terrible error”: Trump defiende a Infantino ante las presiones para que no se repostule

La UEFA, la Concacaf y la confederación de Asia están presionando para que el suizoitaliano desista de su intención de continuar como presidente del organismo rector del fútbol mundial.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionó a las confederaciones que están presionando para que Gianni Infantino desista de su intención de repostular para continuar como mandamás de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Hasta el momento, Infantino es el único candidato que confirmó su deseo de tomar parte en los comicios que se llevarán a cabo en la FIFA en marzo del próximo año.

Sin embargo, tres de las seis confederaciones continentales, las de Europa (UEFA), de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y de Asia (AFC), están realizando gestiones para que el suizoitaliano abandone sus aspiraciones, tras el rechazo generalizado a su proyecto para vender participaciones de una nueva filial comercial a inversores privados.

La defensa de Trump a Infantino

El presidente Donald Trump empleó sus cuentas en las redes sociales para defender a Gianni Infantino de las tres confederaciones que integran la FIFA.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario norteamericano, “la FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, contemplara aunque fuera por un instante sustituir a su presidente Gianni Infantino“.

En esa línea, el mandamás de la Casa Blanca, que en diciembre del año pasado recibió el Premio de la Paz de la FIFA, aseveró que Infantino “acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa“.

Ahondó en ese punto y sostuvo que si el dirigente del organismo deja su cargo, “la competición nunca volvería a conocer un éxito ni una rentabilidad semejantes“.

Los dichos de Trump se producen en medio de las gestiones de las mencionadas confederaciones para que el suizoitaliano deje su cargo y, tal como expresaron en una reciente carta, “el liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de conservar -o exigir- el poder para uno mismo”.

“Cuando la confianza se rompe a través del engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado“, se añadió en la misiva dirigida a la “familia del fútbol”.

Más allá de los cuestionamientos de la UEFA, la Concacaf y la AFC, hasta el momento Infantino cuenta con el apoyo de las confederaciones de África (CAF), Sudamérica (Conmebol) y Oceanía (OFC).